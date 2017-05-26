«Готовы рассмотреть предложения о его переходе в другой клуб». ФК «Урал» выставил на трансфер основного вратаря

«Руководство футбольного клуба “Урал” приняло решение о выставлении на трансфер голкипера Николая Заболотного. ФК “Урал” готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб», — говорится в сообщении на официальном сайте екатеринбургской команды.

Отметим, ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для усиления команде хотелось бы найти более опытного голкипера.

«Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок, из-за которых мы в этом сезоне недосчитались много очков», — сказал президент уральцев.

Добавим, Николай Заболотный был основным голкипером «Урала» на протяжении последних сезонов.