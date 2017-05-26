Наставника «Балтики» Черевченко назвали лучшим тренером ФНЛ по итогам мая
Наставника «Балтики» Игоря Черевченко назвали лучшим тренером Футбольной национальной лиги по итогам мая. Итоги голосования болельщиков подвела
пресс-служба ФНЛ.
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Главный тренер ФК «Балтика» победил с большим отрывом, набрав 31,3% голосов. На втором месте — Владислав Радимов из «Зенита-2» (15,6%), на третьем — Андрей Тихонов (15,3%). Такой результат не случаен. В мае калининградская команда одержала три победы в четырех матчах. В решающем матче сезона с ярославским «Шинником» «Балтика» сохранила прописку в ФНЛ.
«Всего под руководством Игоря Геннадьевича “Балтика” в весенней части первенства провела 14 матчей, в которых набрала 25 очков — 60% от всех возможных. Это один из лучших показателей среди всех тренеров в истории футбольного клуба», — сообщает
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