Наставника «Балтики» Черевченко назвали лучшим тренером ФНЛ по итогам мая

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Главный тренер ФК «Балтика» победил с большим отрывом, набрав 31,3% голосов. На втором месте — Владислав Радимов из «Зенита-2» (15,6%), на третьем — Андрей Тихонов (15,3%). Такой результат не случаен. В мае калининградская команда одержала три победы в четырех матчах. В решающем матче сезона с ярославским «Шинником» «Балтика» сохранила прописку в ФНЛ.