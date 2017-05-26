Нижегородский ФК «Олимпиец» обыграл «КАМАЗ» в матче ПФЛ со счетом 2:1.

Встреча состоялась 25 мая в Набережных Челнах в рамках 26-го тура чемпионата России среди команд группы «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги. Счет в конце первого тайма открыл Игорь Беляков.

В начале второй половины встречи после дальнего удара Хубаева мяч срикошетил в ворота «Олимпийца». Решающий гол был забит на 73-й минуте Игорем Горбуновым. Одержав победу, нижегородцы остаются на первом месте турнирной таблицы, опережая на одно очко ижевский «Зенит».