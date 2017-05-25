Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

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Продемонстрированные главе правительства машины самостоятельно гоняли мяч и забивали голы, отмечает агентство. «Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — пошутил премьер, предположив, что в этом случае будут результаты.

Также он одобрил задумку ученика седьмого класса, разработавшего робота с именем Ева, который запрограммирован как учитель математики. По словам создателя машины, в перспективе Ева сможет следить за учащимися на контрольных работах по профильному предмету. «Хорошая идея», — оценил Медведев.

В апреле председатель правительства призвал подчиненных, в частности своего заместителя Виталия Мутко, повысить интерес россиян к футболу. По его словам, надо сделать так, чтобы люди ходили на футбольные матчи с таким же удовольствием, как на хоккейные. Тогда же премьер обсудил матч чемпионата России с участием «Зенита» и «Урала», в котором были удалены трое игроков екатеринбургской команды. Медведев допустил, что произошедшее в той игре можно рассматривать как курьез, но подчеркнул необходимость работать на авторитет и национального футбола, и международного.