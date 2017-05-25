«Амкар» оштрафован на 100 тыс. руб. за необеспечение безопасности на матче со «Спартаком»

Тульскому клубу придется выплатить 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче, 150 тысяч — за использование болельщиками пиротехники, 50 тысяч — за массовое появление на поле посторонних лиц, на 50 тысяч — за причинение вреда спортивному объекту. Кроме того, в рапорте делегата матча указано, что после игры на поле стадиона в Туле находилось не менее четырех тысяч болельщиков обеих команд.



В свою очередь «Амкар» оштрафован на 100 тыс. руб. за необеспечение безопасности на матче.



Сам «Спартак» по итогам матчей с «Амкаром» и «Арсеналом» оштрафован на 1,6 млн руб.



Напомним, что после игры с «Амкаром» (1:0), которая состоялась в Перми 13 мая, болельщики «Спартака» выбежали на поле стадиона «Звезда», прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча «Арсенал» — «Спартак» (3:0, 21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.



«Спорт-экспресс»