Выведший «Урал» в финал Кубка России игрок покидает клуб

Вслед за Романом Павлюченко о намерении покинуть «Урал» сообщил защитник Александр Новиков. Контракт с 32-летним футболистом истек, и продлеваться не будет, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе клуба.

Александр Новиков пополнил состав «Урала» в 2009 году. За «шмелей» он провел более 150 матчей.

В минувшем сезоне Новиков, прежде всего, запомнился как автор победного гола в полуфинальном матче Кубка России против казанского «Рубина» (2:1). На 58 минуте он замкнул навес с углового — «Урал» в итоге впервые в истории вышел в финал турнира.