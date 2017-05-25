Выведший «Урал» в финал Кубка России игрок покидает клуб
Контракт с Новиковым истек.
Вслед за Романом Павлюченко о намерении покинуть «Урал» сообщил защитник Александр Новиков. Контракт с 32-летним футболистом истек, и продлеваться не будет, сообщили «Уралинформбюро» в
Александр Новиков пополнил состав «Урала» в 2009 году. За «шмелей» он провел более 150 матчей.
В минувшем сезоне Новиков, прежде всего, запомнился как автор победного гола в полуфинальном матче Кубка России против казанского «Рубина» (2:1). На 58 минуте он замкнул навес с углового — «Урал» в итоге впервые в истории вышел в финал турнира.
«Когда переходил в “Урал”, не загадывал так далеко. Была одна цель — играть в футбол. И не думал, что так долго проживу в Екатеринбурге. Рад, что так все получилось, это было отличное время! В этом городе у меня родился ребенок. И от времени, которое я провел в “Урале”, останутся только положительные воспоминания, очень много хорошего было. Особенно запомнилось время, когда вышли в
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