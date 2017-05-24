Рустэм Хамитов посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа»

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На стадионе «Нефтяник» руководитель региона ознакомился с результатами работы по созданию сопутствующей инфраструктуры.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что в течение прошедшего сезона проведены перепланировка и ремонт в помещениях фитнес-центра и кафе, закуплено необходимое оборудование. С 1 апреля 2017 года открыт фитнес-клуб «Нефть», где предусмотрены залы для индивидуальных занятий и групповых программ, залы сайкла, кросс-тренинга, тренажёрный зал, массажный кабинет.

Рустэм Хамитов осмотрел основные и вспомогательные помещения центра, в кафе поинтересовался ценами и качеством продукции.

В числе объектов инфраструктуры, требующих реконструкции — здание физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время там функционируют спортивный и тренажёрный залы, зал атлетической гимнастики. По словам Шамиля Газизова, в настоящее время рассматривается вопрос о модернизации и расширении спортивных площадей в здании ФОКа, что позволит создать здесь новые секции, в том числе детские, и значительно увеличить посещаемость.

Успешное выступление ФК «Уфа» в российской Премьер-лиге вызвало большой интерес к занятиям футболом среди детей, юношей и девушек. С 2013 года количество занимающихся в школе клуба выросло с 350 до 950 человек, самым младшим из которых — всего четыре года. Глава республики ознакомился с системой футбольной подготовки, побывал на тренировках юных спортсменов, поинтересовался условиями, в которых они занимаются.

Рустэм Хамитов также посетил учебно-тренировочную базу ФК «Уфа», где в рамках программы подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу проходит реконструкция. В следующем году база может стать тренировочной площадкой одной из команд-участниц мундиаля.

В настоящее время здесь ведётся строительство футбольного поля с устройством инженерных коммуникаций и вспомогательных сооружений в соответствии с требованиями FIFA. Общая площадь застройки составит 25,6 тысячи кв. м. Тренировочная площадка будет включать в себя игровое поле площадью 105×68 м с трибунами на 500 мест, раздевалки, пресс-центр и парковку. Шамиль Газизов сообщил, что работы идут в соответствии с графиком, и в сентябре объект будет сдан в эксплуатацию.

Параллельно проводится реконструкция трёхэтажного корпуса, где будут предусмотрены гостиничные номера для проживания спортсменов, а также летних домиков, где разместится детский спортивный лагерь. После завершения ремонта и закупки необходимого оборудования лагерь сможет принимать 200 детей в смену. Планируется, что первая смена сможет заехать уже в июле этого года.