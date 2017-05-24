Рустэм Хамитов посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа»
УФА, 24 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 24 мая в ходе рабочей поездки Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа».
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На стадионе «Нефтяник» руководитель региона ознакомился с результатами работы по созданию сопутствующей инфраструктуры.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что в течение прошедшего сезона проведены перепланировка и ремонт в помещениях
Рустэм Хамитов осмотрел основные и вспомогательные помещения центра, в кафе поинтересовался ценами и качеством продукции.
В числе объектов инфраструктуры, требующих реконструкции — здание
Успешное выступление ФК «Уфа» в российской
Рустэм Хамитов также посетил
В настоящее время здесь ведётся строительство футбольного поля с устройством инженерных коммуникаций и вспомогательных сооружений в соответствии с требованиями FIFA. Общая площадь застройки составит 25,6 тысячи кв. м. Тренировочная площадка будет включать в себя игровое поле площадью 105×68 м с трибунами на 500 мест, раздевалки,
Параллельно проводится реконструкция трёхэтажного корпуса, где будут предусмотрены гостиничные номера для проживания спортсменов, а также летних домиков, где разместится детский спортивный лагерь. После завершения ремонта и закупки необходимого оборудования лагерь сможет принимать 200 детей в смену. Планируется, что первая смена сможет заехать уже в июле этого года.
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