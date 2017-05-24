Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Екатеринбургский «Урал» не будет продлевать контракт с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Романом Павлюченко, сообщает
пресс-служба футбольного клуба в среду.
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Контракт с
«ФК “Урал” и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву», — говорится в сообщении.
35-летний футболист выступал за екатеринбуржцев с 2016 года. Ранее он играл за «Кубань», «Локомотив», с которым выиграл бронзовую медаль чемпионата России и стал обладателем Кубка страны, лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», в составе которого три раза выигрывал серебро национального первенства, а также Кубок России и «Ротор».
С 2003 по 2012 год он выступал за сборную России, в составе которой стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 год.
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