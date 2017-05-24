РФС выдвинет Сорокина на вакантное место в совете ФИФА

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В марте стало известно, что кандидатура Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

«Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран», — сказал Мутко.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, довыборы пройдут на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Швейцарии. «Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану», — отметил Мутко.