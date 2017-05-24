РФС выдвинет Сорокина на вакантное место в совете ФИФА
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) выдвинет генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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В марте стало известно, что кандидатура Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией
«Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран», — сказал Мутко.
Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, довыборы пройдут на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Швейцарии. «Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану», — отметил Мутко.
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