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24 мая 2017, 10:24 | Футбол | ТАСС

Мутко считает дискуссионным вопрос полного импортозамещения в российском футболе

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос импортозамещения в российском футболе является дискуссионным. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по спорту глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести стопроцентное импортозамещение в российском футболе. Увеличить
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Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе. По его мнению, в национальную сборную по футболу необходимо активнее привлекать игроков из регионов.

«Вопрос о легионерах и импортозамещении — это дискуссия. В целом тренд понятен, президент его поддерживает. Идет речь о том, как найти механизм того, как доводить молодых спортсменов до основных команд», — сказал Мутко.

«Президент неоднократно говорил, чтобы уделялось больше внимания доморощенным игрокам. Но это не значит, что мы завтра будем принимать революционные меры. В законодательстве появились изменения, у федераций и лиг есть право выносить свои решения по ограничению лимита, все это мы сделали, во всех видах введены такие ограничения. Министерство спорта наделено правом это (ограничения) устанавливать, в каждом виде спорта есть меры по защите доморощенных спортсменов», — отметил вице-премьер РФ.

«Как двигаться дальше с точки зрения усиления? Даже в экономике не во всех отраслях возможно полное импортозамещение. И целесообразно ли? Это вопрос», — сказал Мутко.
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