Павлюченко покидает ФК «Урал»

Роман Павлюченко не будет продлевать контракт с екатеринбургским «Уралом». Эту информацию федеральным СМИ подтвердили спортивный директор команды Евгений Алхимов и президент клуба Григорий Иванов.

Позже сам форвард пояснил, что решил вернуться в Москву, однако варианты продолжения карьеры не озвучил.

Роман Павлюченко пополнил состав «Урала» в июне 2016 года, контракт был подписан сроком на 1 год. В прошлом сезоне 35-летний игрок провел в составе ФК «Урал» 23 матча и забил 4 гола, передает «Уралинформбюро».