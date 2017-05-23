УЕФА выразил соболезнования пострадавшим от взрыва на «Манчестер Арене»
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования пострадавшим от взрыва на «Манчестер Арене».
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
«УЕФА потрясен атакой, совершенной вечером в Манчестере. Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавших», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.
Ранее свои соболезнования выразил английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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