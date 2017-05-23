РФС включил шесть игроков «Ростова» и двух «Краснодара» в список лучших

В список, опубликованный на официальном сайте РФС, попали шесть футболистов «Ростова»: Сесар Навас, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа, Тимофей Калачев, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз. В число 33 лучших включили Виталия Калешина и Федора Смолова из «Краснодара».

Вратарь:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2. Артем Ребров («Спартак»)

3. Гилерме («Локомотив»).

Правый защитник:

1. Марио Фернандес (ЦСКА)

2. Игорь Смольников («Зенит»)

3. Виталий Калешин («Краснодар»).

Правый центральный защитник:

1. Василий Березуцкий (ЦСКА)

2. Ведран Чорлука («Локомотив»)

3. Сердар Таски («Спартак»).

Левый центральный защитник:

1. Сесар Навас («Ростов»)

2. Георгий Джикия («Спартак»)

Федор Кудряшов («Ростов»).

Левый защитник:

1. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

2. Виталий Денисов («Локомотив»)

3. Доменико Кришито («Зенит»).

Опорный полузащитник:

1. Фернандо («Спартак»)

2. Кристиан Нобоа («Ростов»)

3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник:

1. Квинси Промес («Спартак»)

2. Тимофей Калачев («Ростов»)

3. Александр Самедов («Локомотив"/"Спартак»).

Центральный полузащитник:

1. Денис Глушаков («Спартак»)

2. Алан Дзагоев (ЦСКА)

3. Александр Головин (ЦСКА).

Левый полузащитник:

1. Роман Зобнин («Спартак»)

2. Юрий Жирков («Зенит»)

3. Олег Шатов («Зенит»).

Правый нападающий:

1. Артем Дзюба («Зенит»)

2. Зе Луиш («Спартак»)

Александр Бухаров («Ростов»).

Левый нападающий:

1. Федор Смолов («Краснодар»)

2. Дмитрий Полоз («Ростов»)

3. Алексей Миранчук («Локомотив»).

Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона Виталий Калешин завершил спортивную карьеру.

Кристиан Нобоа 22 мая рассказал, что «Ростов» не погасил перед ним задолженность по зарплате и не предложил продлить контракт.