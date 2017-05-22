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22 мая 2017, 17:36 | Футбол | ТАСС

Укладка нового газона проводится на стадионе «Санкт-Петербург»

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Процесс замены газона начался на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит- Арена»). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

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«На стадионе “Зенита” укладывают новое поле», — сообщил Лебедев.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал».

7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский». Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле «Санкт-Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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