Укладка нового газона проводится на стадионе «Санкт-Петербург»

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«На стадионе “Зенита” укладывают новое поле», — сообщил Лебедев.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал».

7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский». Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле «Санкт-Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.