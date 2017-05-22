Кандидатура Сорокина в совет ФИФА предложена на исполкоме РФС

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

«В сентябре имеем шанс вернуть свое место в совете ФИФА, куда ранее был выдвинут Мутко. Сейчас предлагается Сорокин. Выдвинуть его сейчас в УЕФА и в сентябре в ФИФА. Таким образом не потеряем своего представителя», — сообщил Лебедев.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.