Кандидатура Сорокина в совет ФИФА предложена на исполкоме РФС
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин может быть выдвинут исполкомом Российского футбольного союза (РФС) в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил
вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
В марте стало известно, что кандидатура
«В сентябре имеем шанс вернуть свое место в совете ФИФА, куда ранее был выдвинут Мутко. Сейчас предлагается Сорокин. Выдвинуть его сейчас в УЕФА и в сентябре в ФИФА. Таким образом не потеряем своего представителя», — сообщил Лебедев.
Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.
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