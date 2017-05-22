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https://sport.mail.ru/news/football/29828342/
22 мая 2017, 17:05 | Футбол | ТАСС

Кандидатура Сорокина в совет ФИФА предложена на исполкоме РФС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин может быть выдвинут исполкомом Российского футбольного союза (РФС) в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

«В сентябре имеем шанс вернуть свое место в совете ФИФА, куда ранее был выдвинут Мутко. Сейчас предлагается Сорокин. Выдвинуть его сейчас в УЕФА и в сентябре в ФИФА. Таким образом не потеряем своего представителя», — сообщил Лебедев.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.
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