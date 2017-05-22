Владимир Перетурин. Последнее интервью
Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни.
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Видимо, что-то случилось...
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Перетурин долгое время был комментатором на центральном телевидении, вел передачу «Футбольное обозрение». Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели. «СЭ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.
В ноябре 2016-го обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК навестил известного телекомментатора. Приводим то интервью полностью.
Не помню, что это был за день. То ли праздник, то ли выходной — я шел по пустой Москве. Казалось, этим утром я в городе один.
Накануне я звонил Владимиру Перетурину, звезде советского телевидения — и не узнал этот голос. Он и вправду стал совсем другим.
— Это я.
Думаю, звонок мой тогда вписался в череду тогдашних обид — изгнание с телевидения, вынужденные поездки с
Владимир Перетурин тоже не удивился.
— Владимир Иванович, это вы?
— Я.
— Как себя чувствуете?
— Пока не умер….
— Хочу зайти к вам, поговорить.
— Ну, приходите, — равнодушно ответил Перетурин.
Второй инсульт привязал его к постели. Который месяц мир для Перетурина — полутемная комната. Небольшой, ламповый еще телевизор с бесконечным футболом. Книжный шкаф и две фотографии — мой герой с Бесковым и Яшиным. Металлический поручень койки.
Исхудал Перетурин до неузнаваемости. Говорит односложно — хоть чувствую, мне рад. Все ж новое лицо.
Напутствует собравшуюся в магазин жену:
— Купи воды зелененькой….
— Это тархун? —
— Не тархун! — поправляет меня Перетурин. — Американская.
—
— Зеленая
— Спрайт, — разъясняет из коридора супруга Ольга. — Он прежде
Я напоминаю, как ходили
— Ну как же! — переигрываю я, всплескивая руками. — Еще Нилин Александр Палыч с нами ходил. А вы мне рассказывали, как играли против тбилисского «Динамо». Гол забили в свои ворота — а тот оказался для Тбилиси тысячным в высшей лиге. Ждали грузины этого гола как праздника, подарки готовили для забившего, а вы им все испортили. Потом переписали этот гол на Владимира Баркая — но уже безо всяких праздников…
Перетурин чуть улыбается.
— Был такой гол! — вспоминает. Лицо чуть проясняется. — В Тбилиси это было (на самом деле этот гол стал уже 1012 на счету тбилисцев. — Прим. «СЭ»). Я против Миши Месхи играл. Потрясающий футболист. Для меня страшнее соперника не было. Но обыграть меня не мог! Всех на свой финт ловил — а меня не мог. Нормально я справлялся.
— Самый переоцененный футболист тех лет?
— Лобановский!
— Вот так ответ.
— Ничего в нем особенного не было. Хотя угловые подавал божественно. Это было. Против Лобановского я тоже играл. До Месхи ему далеко было!
— До Стрельцова тоже?
— Я к Эдику в тюрьму ездил!
— Как вас туда занесло?
— Он в Вятлаге сидел, а я как раз в Кирове играл.
— Так легко было попасть к Стрельцову на свидание?
— Наш шеф был — генерал милиции Носаков. Как скажет — так и будет. В том лагере не один же Эдик был, еще футболисты. Пара человек из Горького.
— Играть против Стрельцова приходилось?
— А как же?! Пригласили меня в «Адмиралтеец». Приезжаю в Ленинград — а команду разогнали, осталось только «Динамо». Стал за него играть. Нашему центральному защитнику Леве Шишкову говорю: «Эдика не трогай!» Тот усмехнулся. Выходит на поле — и сразу Стрельцову по ногам. А тот здоровенный, разозлился — по нашему Леве пробежал и забил….
ДВА РАЗНЫХ МИРА
Я пытаюсь представить себя на его месте — и мне становится страшно. Перебирать воспоминания с утра до вечера — надеясь, что и после второго инсульта случаются выздоровления. Удалось же справиться с первым.
С экрана толкуют о
Выключаю звук — и звезды сегодняшние с этой секунды шевелят губами беззвучно. Ламповый телевизор теперь похож на аквариум.
К сегодняшним у Перетурина оказался приличный счет. Вспоминает всем известные фамилии — и голос его крепчает. Кажется, даже приподнимается на подушке:
— Этого — выгнать. Непрофессионал. Идиот полный. А этот — негодяй! Все учит, учит: «Надо было так…».
— Раздражают вас?
— Жутко раздражают!
— Так выключите звук. Не слушайте.
— Я так не могу. Всегда смотрю со звуком.
Со стенки над кроватью смотрит на меня фотографический Владимир Иванович из 90-х. Улыбается, держит в руках огромный арбуз — а люди вокруг хлопают. Мне кажется, я слышу эти аплодисменты сквозь годы.
Тот Перетурин был чуть снисходительнее.
— Нина Еремина недавно умерла. Вы слышали?
— Слышал, Владимир Иванович.
— Я так расстроился! Нина была настоящий профессионал. Репортажи изумительно вела, глупости не говорила.
ОТСУТСТВИЕ ДЕНЕГ
—
— Да нет там никакой духоты, ерунда это. Но вот меня схватило — и все… Никто не может объяснить, почему. После первого я долго восстанавливался — но ничего, встал. Еще года три поработал. Пока второй не хлопнул. Голова болит страшно, кружится… Врач приехал — сразу определил.
— На первом этаже видел инвалидную коляску. Не ваша?
— Нет, моя вон, у вас за спиной. Изредка меня вывозят. Когда погода нормальная.
— Не встаете вообще?
— Лежачий больной! Еще не умер — но не встаю….
— Главное неудобство в нынешнем положении?
— Отсутствие денег. Никто не дает!
— Пенсия у вас какая?
— Маленькая совсем. Государство отстегнуло 15 тысяч, что ли… Или 12? Надо у жены спросить. Один человек помог, больше никто.
— Это кто же?
— Коля Толстых узнал, что я лежу — позвонил, пригласил жену. Передал ей 50 тысяч рублей. Я был поражен!
— Я тоже. Передал от себя лично?
— Не знаю, где он взял… С работы копейки никто не передал. Вот такой человек — Коля. А негодяи сейчас набросились на него.
— Телевидение не помогает?
—
— Неподалеку живет Анна Дмитриева.
— Через два дома!
— Она тоже не заглядывала?
— Даже не позвонила ни разу. Не знаю, почему. Вот недавно заходил парень из
— Вы никогда об эмиграции не думали?
— Ни разу в жизни.
— Кто был вашим лучшим другом на телевидении?
— Яша Прилуцкий. Уехал в Израиль с женой и дочкой. Жена русская, а одна из всей семьи научилась говорить
— Самоубийство?
— А убивать некому. Но я поверить не могу, что он покончил с собой. Веселый был! Видите фотографии по стенам?
— Конечно.
— Я один живой. Еще Каспаров в Америке. Остальные все поумирали.
— Что врачи говорят?
— А ничего. Но я все равно верю — выздоровлю, встану. Самому себе дал на выздоровление еще месяца три. Может, четыре. Год уже лежу! (На самом деле второй инсульт у Перетурина случился в 2012 году. — Прим. «СЭ»).
— Главное — верить, что можно вернуться к нормальной жизни.
— Так Борис Спасский вернулся же. Тоже два инсульта. Что я могу сделать? Таблетки пью горстями. С утра горсть, днем горсть. Лежу целыми днями и вспоминаю.
— Что сегодня вспоминали? Что вчера?
— Гуляю мысленно по Москве, по улицам своего детства… Я на Фрунзенской набережной вырос. А неподалеку от меня, в двух остановках, жил Лева Дуров. Который через несколько лет стал большим артистом. А я оттуда уехал в Киров играть.
Вспомнил вдруг сегодня нашего учителя физкультуры, Анатолия Федоровича. Почему — не знаю. Тот погиб, попал под машину.
— Вы машину, кстати, водили?
— Нет, никогда.
— Почему?
— Да не было случая. Предлагали купить еще в Кирове — но я не стал. Ни «Победу», ни «Волгу». На метро ездил. Садишься,
— Зачем?
— «Распишитесь!» Ладно, расписываюсь.
— Популярность у вас была фантастическая.
— Вы преувеличиваете….
ЗАПИСИ «ФУТБОЛЬНОГО ОБОЗРЕНИЯ»
— Сколько после каждого «Футбольного обозрения» приходило писем?
— Мешками — никогда. Но штук десять бывало. Особо народ не возмущался.
— Хоть
— Да, из Чехословакии! Девушка написала — она меня
— Влюбилась, что ли?
— Понятия не имею. Я ответил,
— Сегодня ваши коллеги ведут корпоративы, зарабатывают нормальные деньги. Вы застали это время?
— Нет, к сожалению. Но я бы вел, мне в радость.
— До программы «Время» вы так и не добрались?
— Нет. И не хотел.
— Почему?
— А я не люблю эту программу.
— Что еще вспоминаете?
—
— Это произведение восхитительное.
— Детство помню
— Господи. За что?
—
— Я смотрю, отчаянный вы человек, Владимир Иванович.
— Я не очень смелый. Хотя когда Останкинская башня горела, многие разбежались. А я домой не ушел, пережидал прямо там. Вообще никакого страха не было.
— А говорите, не смелый. Уверяю — вы человек героический.
— Сказать честно гадость негодяю — это очень смело, я считаю. Но вот это у меня нечасто получалось. Хотя один раз прорвалось!
— Расскажите же скорее.
— Главным редактором спортивных программ был
— Телевизор у вас включен постоянно. Самый интересный для вас сегодня человек из этого мира — не спортивный?
— Он тоже умер. Аркадий Арканов. Мы с ним вместе ездили, выступали по городам. Во Владимире, помню, были.
— Хороший был человек?
— Порядочный!
ЛОБАНОВСКИЙ, БЕСКОВ, СТАРОСТИНЫ…
— Вижу, с Тарасовым у вас фотография. Общались?
—
— Почему?
— Злой, расправлялся с людьми в две секунды. Харламова отправил в Чебаркуль….
— Лобановского вы в 80-х мягко попрекали договорными матчами. Мог ведь и раздавить вас — как корреспондента Галинского.
— С Лобановским нормально общались. Но меня возмущало — даже «Днепр» вынужден был отдавать им очки. Такая команда, могла обыграть кого угодно — вдруг приезжает в Киев, спокойно пропускает гол, второй… Никакой борьбы!
— Где любили?
— В Запорожье, Донецке я свой человек был. В Днепропетровске вообще обожали! «Чайку» за мной на вокзал не присылали, но встречали и провожали всегда. Жиздик и Емец — это мои друзья.
— Юрий Гаврилов мне рассказывал — Жиздик не глядя отсчитывал единственной рукой деньги во внутреннем кармане. Можно было не пересчитывать — точно до рубля.
— А знаете, где он
— Говорите, в Киеве вас не любили. Еще где?
— В Ленинграде всегда ругали, еще Набутов был жив. Как только меня не бранили: «Что ты нам претензии предъявляешь? “Зенит” — блестящая команда!».
— Если Лобановского вспоминаете — в каком возрасте? В каких обстоятельствах?
— Поехал я то ли со сборной, то ли с киевским «Динамо» в Исландию. После матча улетаем — прямо в аэропорту Лобановский идет в буфет, покупает огромную бутылку водки.
— Что такого?
— Дарит мне! Я упираюсь: «Валерий Васильевич, не надо, я не пью!» — «Бери, бери…» Так и всучил.
— Пришлось выпить?
— Нет, долго стояла в шкафу. Несколько лет. Может, до сих пор стоит.
— Бесков так мог бы?
— Нет! Бесков был жмот. Прижимистый. Я к нему домой заезжал, на Маяковской жил. Дочку его помню. А самое памятное интервью записывали в Гаграх. Мне было лет тридцать. Вон фотография на стеклом, видите? У меня еще целый альбом, потом покажу….
— Еще
— Старостин. Только не помню, Андрей или Николай.
— Что за история?
— А я скажу! Летели мы из Испании. Старостин с администратором сидел на первом ряду, я на десятом, вся команда — в хвосте. Администратор каждые пять минут наливал Старостину стопку.
— Видимо,
— Так Старостин поворачивался — и эту рюмку тянул мне. А я — не брал! Показываю руками: «Не пью». Только тогда он сам выпивал. Таких людей, как братья Старостины, больше нет. Честные, совестливые.
— Английская The Times признала Ринуса Михелса лучшим тренером ХХ века. Вы кого назвали бы?
— Лобановского! Может, Якушина. Он на втором месте. Хотя Бесков не слабее, тоже светило. А самый лучший человек — Качалин.
ДЯДЯ КОЛЯ ОЗЕРОВ
— Из тренеров второго ряда — кто для вас лучший?
— Зонин Герман Семеныч — прекрасный тренер! В Ленинграде я у него в гостях не бывал, а в Ворошиловград ездил. Мы в приятельских отношениях. Хороший мужик! Живой он?
— 90 лет отметил. Бегать по утрам перестал, но бодр.
— Откуда вы знаете?
— Недавно заглядывал к нему.
— Привет передавайте! Только обязательно передайте!
— Обещаю. Герман Семеныч настаивает на том, что «Заря» в год чемпионства не сыграла ни одного договорного матча.
— Это ложь. Очки им отдавали. Обычная украинская система.
— У каждого в жизни есть упущенные шансы. Что вы могли сделать, было по силам — но не сделали?
— Здесь неподалеку, через три дома, жил дядя Коля Озеров. Вот я не подружился с ним как следует!
— Вы же работали на телевидении, когда его оттуда выставили…
— Его не выставляли!
— Как же это случилось?
— Он сам ушел.
— Уходил с огромной обидой.
— Его не выставляли. Это я точно могу сказать. Помню, были мы вместе на Олимпиаде в Канаде. Обо всем на свете разговаривали. Он
— Озеров был человек хороший?
— Хороший. Заступался за многих. Но тоже прижимистый.
— В чем это выражалось?
— Помню, я, Озеров и Майоров поехали на хоккейный чемпионат мира в Швейцарию. Еду взял я один. Жили в одном номере. Я резал колбасу, Майоров укладывал ее на хлеб — а Озеров все съедал. Ни копейки не дал.
— Еще какую ошибку в жизни исправили бы?
— (Долго молчит.) Я бы два раза не женился!
— Первая семья в Москве?
— В Питере. Первая жена там, сын. Разошлись потому, что в Москву она не хотела переезжать.
«ВАМ НЕ ПОНЯТЬ, КАК ЭТО УГНЕТАЕТ»
Я замолкаю — молчит и Перетурин. Думая о
— О чем мечтаете, Владимир Иванович? — спрашиваю наконец.
— Скорее уйти отсюда! — отчетливо выговаривает он.
— Да перестаньте, — ошарашен я. — Вам жить да жить.
— Нет, — поправился Владимир Иванович. — Я имею в виду лежачий образ жизни. Вам не понять, как это угнетает. Хотя ко мне иногда сиделки приходят, с Украины. Вот в понедельник должна быть.
— Есть, о чем поговорить с ними?
— Нет….
— Что вам снится?
— Сейчас снов вообще нет. Прекратились. А раньше такие были — цветные, с подробностями….
АКИНФЕЕВА НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ С ЯШИНЫМ
Время для него остановилось — лишь шум за окном напоминает, что другая планета существует. Я говорю, что 78 — это не так много. Перетурин удивленно косится:
— А кому 78?
— Вам.
— Я 38-го года. Это 78 получается?
— Совершенно верно. Что такое — 78?
— Ничего особенного. Просто некоторые вещи уже не можешь делать. В футбол играть, например. Но я
— Думаю, чуть раньше. За ветеранов играть вас не звали?
— Звали. Но я не играл, только репортажи вел. Куда только не ездил — Красноярск, Свердловск, Ташкент,
— Приз чудесный. Когда вы были в жизни особенно счастливы?
— Это было в Ленинграде. Где я играл за «Динамо». Самое лучшее время!
— Допустим, возвращает вам Бог здоровье. За что беретесь?
— Создаю редакцию спортивных программ на телевидении. Я интерес к футболу не потерял, все смотрю! Розанов — хороший комментатор. Черданцев с Геничем нормальные ребята. А некоторых надо гнать!
— Были бы у вас силы создать документальный фильм о
— За Яшина!
— Про Льва Ивановича столько всего снято.
— Все равно мало. Вот, хорошая у меня с ним фотография. Вы переснимите. Помню, на Малом стадионе «Динамо» Костя Крижевский и Лева Яшин к Якушину подходят: «Михал Иосифович, нельзя ли этого парня к нам в команду взять?» — и на меня указывают….
— Непременно. Лучшего нынешнего вратаря страны Акинфеева с Яшиным можно сравнить?
— Нет. Даже близко. Акинфеев в те времена играл бы в классе Б. У Яшина свое лицо было, настоящий хозяин штрафной площадки. Защитой как руководил! Даже не с Яшиным сравнивать, а с Борей Разинским, например. Конечно, Борис сильнее.
— Вы полагаете?
— Разумеется. Он в Липецке работал тренером и играющим центральным нападающим. Можете себе представить?
— Удивительно. Кто для вас сегодня — футболист номер один в России?
— Смолов. Бегает быстро.
СОБАКИ В КОРЕЕ, ЛЯГУШКИ В БОРДО, СКУКА В ФИНЛЯНДИИ
— Самые удивительные командировки в вашей жизни?
— Олимпиада в Корее.
— Не накормили?
— Кажется, нет. А то в Бордо поехал со «Спартаком», так там жареных лягушек подали. Чувствую —
— Комментаторский ужас номер два в вашей жизни?
— Швейцария!
— Что случилось, Владимир Иванович?
— Отправился я на матч московского «Динамо». Приезжаю — а «Динамо» нет,
— В Москве не вернули?
— Нет, конечно. Вот так я попал.
— Самая отвратительная точка на земном шаре, где бывали?
— Финляндия. Не помню, что за место. Точно — не Хельсинки. Хоккейный чемпионат мира я комментировал.
—
— В
— Почему?
— Я ж не хоккеист….
— Последняя заграница в вашей жизни?
— После Мексики, футбольного чемпионата мира, не помню ничего. Может, бывал.
— Что привозили?
— Сыну игрушки. Таких в Советском Союзе не было.
СЕЙЧАС КОММЕНТИРОВАТЬ НЕ СМОГ БЫ
— Говорят, любого комментатора хоть раз отстраняли от эфира.
— Меня — ни разу. К Лапину (Председатель Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. — Прим. «СЭ») на разговор вызывали два раза.
— По поводу?
— Еврокубковый матч «Днепра» перенесли в Кривой Рог. Все оборудование везли из Киева и Москвы. Начинаем репортаж — все хрипит и скрепит. Возвращаюсь домой, сразу вызывают к Лапину: «Что такое?! Что за безобразие со звуком?» Все ему объяснил — никаких вопросов ко мне не было.
— А второй случай?
— Тогда вызывал не меня одного, а всех спортивных комментаторов.
— Анатолий Лысенко рассказывал про Лапина — этот маленький человек внушал страх всем в телевизионных коридорах.
— Так и было! Сам он никого не боялся. Любому мог врезать по полной. Сегодня такой начальник существовать не смог бы.
— А вам сегодня комментировать было бы в радость?
— Тяжело бы пришлось!
— Почему?
— Условия совсем другие. Правду никто не говорит. А я бы все равно не выдержал, сказал. Меня несправедливость всегда убивала. До сих пор помню случай — приезжаю с ленинградским «Динамо» в Ташкент. Минуте на двадцатой судья полез в карман за желтой карточкой. Достает — а вместе с карточкой выпадает пачка денег. Сторублевки, полтинники….
— Замечательно.
— Мы, футболисты, собирали. Даже тренеры и запасные. Ползали, ловили! Понятно?
— Еще бы не понятно.
— Себе я ни рубля не взял. Хотя можно было.
— Слуцкий говорил: «Лучшая команда, которую я видел — сборная Франции-1984». Лучшая команда, которую видели вы?
— Московское «Динамо» 49-го. Не сборная, а клуб! Лев Яшин в команде уже был, но звездами считались другие — Бесков, Карцев, Трофимов….
— Лучший матч, который видели своим глазами?
— Матч сорок
— Лучший футбол, который комментировали сами?
— Сборная СССР играла с
— Саленко — Камеруну.
— Вот, точно. Шестой тоже ленинградец забил.
Владимир Иванович устал. Я прощаюсь — и слышу в ответ:
— Вы заходите! И звоните! Зонина увидите — большой ему привет. Не забудьте.
Я улыбаюсь и тихо прикрываю дверь.
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