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https://sport.mail.ru/news/football/29827676/
22 мая 2017, 16:09 | Футбол | РБК-Спорт

Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер в понедельник на 79 году жизни, сообщила РБК его супруга Ольга Перетурина. «Да, подтверждаю. Сегодня днем мне позвонили из больницы», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос РБК.

Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер в понедельник на 79 году жизни сообщила РБК его супруга Ольга Перетурина. Да подтверждаю. Сегодня днем мне позвонили из больницы — заявила она отвечая на соответствующий вопрос РБК. Увеличить
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«Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года. — РБК) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации», — рассказала Ольга ​Перетурина.

По ее словам, о дате и месте похорон будет известно во вторник.

Футбольный комментатор Константин Генич в беседе с РБК сказал, что с комментариями Владимира Перетурина «футбол смотреть было действительно очень приятно».

По его словам, в последние годы Перетурин часто болел. «79 лет без одного дня — это хороший возраст. У него была насыщенная богатая журналистская и футбольная жизнь. К сожалению, возраст и болезни берут свое», — добавил он.

Владимир Перетурин стал телекомментатором в 1970 году, после окончания карьеры футболиста. Впервые он вышел в эфир на матче между футбольными сборными СССР и Югославии, подменив Николая Озерова, который не смог комментировать в течение нескольких минут из-за проблем со связью.

После этого Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.

В 1980 году Перетурин запустил передачу «Футбольное обозрение», которая стала основной футбольной аналитической программой в СССР. «Футбольное обозрение» выходило в эфир почти 20 лет.

В 1997 году Перетурин получил премию «Стрелец» как лучший телекомментатор года. Тремя годами ранее журналист вошел в исполком РФС, где проработал до 2003 года.

В 1998 году Владимир ​Перетурин перенес свой первый инсульт, однако смог вернуться к работе. С 2003 года журналист перестал работать на телевидении.
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