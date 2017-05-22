Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин
Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер в понедельник на 79 году жизни, сообщила РБК его супруга Ольга Перетурина. «Да, подтверждаю. Сегодня днем мне позвонили из больницы», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос РБК.
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Видимо, что-то случилось...
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«Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года. — РБК) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации», — рассказала Ольга Перетурина.
По ее словам, о дате и месте похорон будет известно во вторник.
Футбольный комментатор Константин Генич в беседе с РБК сказал, что с комментариями Владимира Перетурина «футбол смотреть было действительно очень приятно».
По его словам, в последние годы Перетурин часто болел. «79 лет без одного дня — это хороший возраст. У него была насыщенная богатая журналистская и футбольная жизнь. К сожалению, возраст и болезни берут свое», — добавил он.
Владимир Перетурин стал телекомментатором в 1970 году, после окончания карьеры футболиста. Впервые он вышел в эфир на матче между футбольными сборными СССР и Югославии, подменив Николая Озерова, который не смог комментировать в течение нескольких минут
После этого Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.
В 1980 году Перетурин запустил передачу «Футбольное обозрение», которая стала основной футбольной аналитической программой в СССР. «Футбольное обозрение» выходило в эфир почти 20 лет.
В 1997 году Перетурин получил премию «Стрелец» как лучший телекомментатор года. Тремя годами ранее журналист вошел в исполком РФС, где проработал до 2003 года.
В 1998 году Владимир Перетурин перенес свой первый инсульт, однако смог вернуться к работе. С 2003 года журналист перестал работать на телевидении.
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