Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

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«Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года. — РБК) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации», — рассказала Ольга ​Перетурина.

По ее словам, о дате и месте похорон будет известно во вторник.

Футбольный комментатор Константин Генич в беседе с РБК сказал, что с комментариями Владимира Перетурина «футбол смотреть было действительно очень приятно».

Цитата Константин Генич Конечно, это большая утрата для всего мира спортивной журналистики. Многие выросли на репортажах Владимира Ивановича. Они были свободные, легкие — какая-то раскованность была в его притягательном голосе. У него была непередаваемая интонация, многие даже пытались его пародировать.

По его словам, в последние годы Перетурин часто болел. «79 лет без одного дня — это хороший возраст. У него была насыщенная богатая журналистская и футбольная жизнь. К сожалению, возраст и болезни берут свое», — добавил он.

Владимир Перетурин стал телекомментатором в 1970 году, после окончания карьеры футболиста. Впервые он вышел в эфир на матче между футбольными сборными СССР и Югославии, подменив Николая Озерова, который не смог комментировать в течение нескольких минут из-за проблем со связью.

После этого Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.

В 1980 году Перетурин запустил передачу «Футбольное обозрение», которая стала основной футбольной аналитической программой в СССР. «Футбольное обозрение» выходило в эфир почти 20 лет.

В 1997 году Перетурин получил премию «Стрелец» как лучший телекомментатор года. Тремя годами ранее журналист вошел в исполком РФС, где проработал до 2003 года.

В 1998 году Владимир ​Перетурин перенес свой первый инсульт, однако смог вернуться к работе. С 2003 года журналист перестал работать на телевидении.