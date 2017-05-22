Путин 23 мая обсудит подготовку спортрезерва, борьбу с допингом и встретится с Инфантино

«На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года», — сообщили в Кремле. «Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте — о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов», — сказали в пресс-службе.

У Путина также запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино.