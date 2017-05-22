Путин 23 мая обсудит подготовку спортрезерва, борьбу с допингом и встретится с Инфантино
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля. Главными темами заседания станут развитие системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте.
«На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года», — сообщили в Кремле. «Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте — о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов», — сказали в
У Путина также запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
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