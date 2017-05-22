Газизов: «Уфа» намерена укрепиться одним-двумя опытными игроками
Генеральный директор уфимского клуба отметил, что говорить о задачах на следующий сезон пока рано.
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбольный клуб «Уфа», заняв седьмое место в чемпионате России, перевыполнил задачи, которые стояли перед командой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
В двух предыдущих сезонах команда становилась 12-й в таблице.
«Оцениваю итоги сезона на отлично. Внутри клуба ставили себе планку и ее перевыполнили. Я рад, как развивается не только команда, но и клуб. Все на сто процентов, но стремиться есть куда, резерв есть», — сказал Газизов.
Газизов отметил, что говорить о задачах на следующий сезон пока рано. «Понятно, что ждем побед в каждом матче; этот сезон так шикарно прошел, что хочется на этой же волне идти. Еврокубки? Далеко так не заглядываем, считаю, это неправильно для нашего клуба», — отметил гендиректор.
«Уфа» намерена укрепиться
По словам генерального директора, в ближайшее время клуб объявит, кто из игроков покинет команду.
«Люди, которые не играют, должны обретать игровой ритм. Это будет правильно, если они покинут клуб. Как будем восполнять? Наверное,
Газизов сообщил, что у «Уфы» есть предложения по 27-летнему полузащитнику Дмитрию Стоцкому, который в минувшем сезоне стал одним из самых результативных игроков команды (3 гола и 3 результативные передачи). «Предложения есть, но они пока не устраивают клуб», — подчеркнул Газизов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter