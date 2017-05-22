Газизов: «Уфа» намерена укрепиться одним-двумя опытными игроками

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбольный клуб «Уфа», заняв седьмое место в чемпионате России, перевыполнил задачи, которые стояли перед командой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В двух предыдущих сезонах команда становилась 12-й в таблице.

«Оцениваю итоги сезона на отлично. Внутри клуба ставили себе планку и ее перевыполнили. Я рад, как развивается не только команда, но и клуб. Все на сто процентов, но стремиться есть куда, резерв есть», — сказал Газизов.

Газизов отметил, что говорить о задачах на следующий сезон пока рано. «Понятно, что ждем побед в каждом матче; этот сезон так шикарно прошел, что хочется на этой же волне идти. Еврокубки? Далеко так не заглядываем, считаю, это неправильно для нашего клуба», — отметил гендиректор.

«Уфа» намерена укрепиться одним-двумя опытными игроками.

По словам генерального директора, в ближайшее время клуб объявит, кто из игроков покинет команду.

«Люди, которые не играют, должны обретать игровой ритм. Это будет правильно, если они покинут клуб. Как будем восполнять? Наверное, все-таки придет кто-то опытный, один, может, два человека; и, естественно, будем придерживаться стратегии — молодежь будет», — отметил Газизов.

Газизов сообщил, что у «Уфы» есть предложения по 27-летнему полузащитнику Дмитрию Стоцкому, который в минувшем сезоне стал одним из самых результативных игроков команды (3 гола и 3 результативные передачи). «Предложения есть, но они пока не устраивают клуб», — подчеркнул Газизов.