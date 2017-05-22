«Урал» сохранил прописку в Премьер-лиге

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Екатеринбургский «Урал» уступил в последнем туре чемпионата России. Встреча с «Уфой», проходившая 21 мая в столице Башкортостана, завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол на 39 минуте забил Фатаи, передает «Уралинформбюро».

Впрочем, набранных ранее очков хватило екатеринбургским футболистам, чтобы завершить сезон на 11 строчке и, соответственно, сохранить место в Премьер-лиге — элите отечественного футбола.

Победу в чемпионате России одержал московский «Спартак». ЦСКА стал вторым, но тоже примет участие в следующем розыгрыше Лиги европейских чемпионов. 3 и 4 места национального первенства, дающие право на участие в Лиге Европы, заняли питерский «Зенит» и «Краснодар».

Последними чемпионат завершили самарские «Крылья Советов» и томская «Томь». Эти клубы уже точно покидают Премьер-лигу. Им на смену в следующем сезоне придут столичное «Динамо» и «Тосно».

«Оренбург» и тульский «Арсенал» еще могут удержаться в главной футбольной лиге страны. Для этого им нужно выиграть в соответствующих стыковых матчах. Места оренбуржцев и туляков в элите оспорят красноярский «Енисей» и «СКА-Хабаровск».