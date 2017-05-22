Рустэм Хамитов поздравил игроков и руководство футбольного клуба «Уфа» с успешным завершением сезона

Ранее ФК «Уфа» в последнем 30-м туре российской Премьер-лиги одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:0, заняв седьмое место в итоговой турнирной таблице. Это лучший результат за всю историю клуба.

— Хочу поздравить с замечательным результатом — наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю, — сказал Рустэм Хамитов. — Планку мы с вами подняли очень высоко. Её надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы для того, чтобы в следующем сезоне добиться ещё более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы — болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты — сделаем всё для того, чтобы наша команда шла вперёд.

Футбольный клуб «Уфа» основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь — Динамо». С 2012 года команда принимала участие в Футбольной национальной лиге. По итогам Первенства ФНЛ сезона 2013/2014 уфимский клуб занял четвертое место и в стыковых матчах завоевал место в Премьер-лиге.