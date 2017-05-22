Рустэм Хамитов поздравил игроков и руководство футбольного клуба «Уфа» с успешным завершением сезона
ИА «Башинформ"/. 21 мая в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба «Уфа» поздравил их с успешным завершением сезона.
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— Хочу поздравить с замечательным результатом — наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю, — сказал Рустэм Хамитов. — Планку мы с вами подняли очень высоко. Её надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы для того, чтобы в следующем сезоне добиться ещё более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы — болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты — сделаем всё для того, чтобы наша команда шла вперёд.
Футбольный клуб «Уфа» основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь — Динамо». С 2012 года команда принимала участие в Футбольной национальной лиге. По итогам Первенства ФНЛ сезона 2013/2014 уфимский клуб занял четвертое место и в стыковых матчах завоевал место в
Первые два сезона в высшем дивизионе ФК «Уфа» завершил на 12 месте, сохранив за собой право продолжить выступление в
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