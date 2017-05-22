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https://sport.mail.ru/news/football/29817809/
22 мая 2017, 6:51 | Футбол | ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил игроков и руководство футбольного клуба «Уфа» с успешным завершением сезона

ИА «Башинформ"/. 21 мая в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба «Уфа» поздравил их с успешным завершением сезона.

Ранее ФК «Уфа» в последнем 30-м туре российской Премьер-лиги одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:0, заняв седьмое место в итоговой турнирной таблице. Это лучший результат за всю историю клуба.

— Хочу поздравить с замечательным результатом — наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю, — сказал Рустэм Хамитов. — Планку мы с вами подняли очень высоко. Её надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы для того, чтобы в следующем сезоне добиться ещё более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы — болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты — сделаем всё для того, чтобы наша команда шла вперёд.

Футбольный клуб «Уфа» основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь — Динамо». С 2012 года команда принимала участие в Футбольной национальной лиге. По итогам Первенства ФНЛ сезона 2013/2014 уфимский клуб занял четвертое место и в стыковых матчах завоевал место в Премьер-лиге.

Первые два сезона в высшем дивизионе ФК «Уфа» завершил на 12 месте, сохранив за собой право продолжить выступление в Премьер-лиге. В сезоне 2016/2017 команда впервые заняла седьмое место, войдя в число сильнейших клубов России. Из 30 матчей ФК «Уфа» одержал 12 побед, семь матчей сыграл вничью и потерпел 11 поражений, набрав в итоге 43 турнирных очка.
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