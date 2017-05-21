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https://sport.mail.ru/news/football/29817523/
21 мая 2017, 19:22 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» разгромил «Томь» и вышел в Лигу Европы

Футболисты «Краснодара» обыграли «Томь» в матче 30-го тура РФПЛ.

Встреча, прошедшая в Томске, закончилась со счетом 5:1 в пользу «быков».

Голами у горожан отметились Виктор Клаэссон, Маурисио Перейра, Налдо Перейра, дубль оформил Федор Смолов. Второй сезон подряд он завоевал титул лучшего бомбардира чемпионата России по футболу.

Единственный мяч в ворота гостей отправил Александр Соболев.

По итогам встречи «Краснодар» расположился на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 49 очков, и обеспечил себе выход в Лигу Европы. В активе «Ростова» и «Терека», которые следуют за ним, — по 48 очков по результатам 30-го тура.
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