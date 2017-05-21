ФК «Ростов» упустил шанс выйти в Лигу Европы, проиграв «Оренбургу»

Чтобы сохранить текущее четвертое место в турнирной таблице и принять участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне, «Ростову» достаточно было сыграть с «Оренбургом» вничью, но встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу последнего. На 52-й минуте забил Роман Воробьев, на 71-й — Сергей Бреев.

По итогам 30-го тура ростовчан обошли «Краснодар» и «Терек», одолевшие своих соперников. Они заняли в турнирной таблице ЧР 4-е и 5-е места соответственно. «Ростов» завершил чемпионат на 6-й строчке с 48 набранными очками в активе.