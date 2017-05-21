«Амкар» проиграл «Рубину» на домашнем поле
Пермская команда завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице.
Футбольный клуб «Амкар» уступил в домашнем матче соперникам из Казани. Итог встречи
«В первом тайме казанцы добились комфортного до себя перевеса в счете. Сказалось мастерство тандема нападающих — по мячу в ворота Дмитрия Хомича забили Жонатас и Максим Канунников.
Прервать заколдованную серию матчей, в которых пермским футболистам не удавалось поразить ворота противника, смог Бранко Йовичич.
На послематчевой
Сезон пермский футбольный клуб завершил на десятом месте в турнирной таблице.
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