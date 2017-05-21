«Амкар» проиграл «Рубину» на домашнем поле

Футбольный клуб «Амкар» уступил в домашнем матче соперникам из Казани. Итог встречи красно-чёрных с «Рубином» 21 мая 1:2.

«В первом тайме казанцы добились комфортного до себя перевеса в счете. Сказалось мастерство тандема нападающих — по мячу в ворота Дмитрия Хомича забили Жонатас и Максим Канунников. Красно-черные угрожали ворота соперника не реже, но в одних случаях удачно играл голкипер “Рубина” а в других ударам амкаровцев не хватило точности», — говорится в сообщении на сайте клуба «Амкар».

Прервать заколдованную серию матчей, в которых пермским футболистам не удавалось поразить ворота противника, смог Бранко Йовичич.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал своих подопечных за расслабленный первый тайм. По словам наставника, «Амкар» потерял большую часть игроков и команда осталась недоукомплектованной.

Сезон пермский футбольный клуб завершил на десятом месте в турнирной таблице.