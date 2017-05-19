«Баскетболист» из Каталонии. Кто может усилить «Спартак» летом

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В следующем сезоне, спустя почти пять лет, «Спартак» возвращается в Лигу чемпионов. Под главный турнир Европы команде Карреры очень нужно усиление, и первая проблемная позиция — правый защитник. Доставшийся бесплатно прошлым летом Андрей Ещенко, в отличие от левого латераля Дмитрия Комбарова, в своей незаменимости итальянского тренера не убедил, поэтому контракт с 33-летним защитником вряд ли будет продлён. Перспективы арендованного у «Анжи» Георгия Тигиева тоже неясны, а в его тёзке Джикии Каррера видит центрбэка.

Качественного крайнего защитника с российским паспортом тяжело найти даже тренеру сборной, поэтому итальянец обратил внимание на более знакомый ему европейский рынок. Известный журналист из Италии Джанлука Ди Марцио на своём сайте сообщил, что «Спартак» интересуется латералем из «Валенсии» Мартином Монтойей.

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Настоящий каталонец

Монтойя родился в маленьком городе Гава под Барселоной. Недолго Мартин провёл в местной команде, но уже в возрасте восьми лет его заметили скауты «Барселоны», в чьей академии он и продолжил учиться, окончательно сделав выбор в пользу футбола.

Спустя 10 лет Монтойя был переведён в «Барселону B», которая под руководством нынешнего тренера основы Луиса Энрике вышла в Сегунду из третьего дивизиона. В «молодёжке» Мартин стал любимчиком Лучо, очень быстро став основным и обратив на себя внимание Гвардиолы. Но дебюта пришлось подождать до 2011-го — матча с «Мальоркой».

Через месяц после первого матча в основе защитник сломал ключицу и выпал из обоймы до конца сезона. Пока Тьяго и Муньес продолжали показывать себя Пепу, Монтойя лечился и старался не потерять доверие тренера. Тем не менее Мартина всегда рассматривали только как замену Дани Алвесу, на перспективу.

Как играет.

Дани Алвес в свои 34, мы знаем и сейчас. Поэтому Монтойя в 2015 году отправился в аренду в итальянский «Интер». За годичную аренду в Милане заплатили € 2 млн — ровно по миллиону за каждый сыгранный Монтойей матч. Роберто Манчини упорно не видел защитника в составе, и уже зимой тот вернулся на родину, чтобы завершить сезон в Бетисе.

В итоге к началу этого сезона «Барселона» осталась без правых латералей вообще: Алвес решил сменить обстановку и перешёл в «Юве», а Монтойя отказался продлевать контракт в родном клубе, предлагавшем смешные для европейского гранда условия, и выбрал «Валенсию» — команду, которая пыталась заполучить его ещё три года назад.

Двукратный чемпион Европы

Если в клубе Монтойе не всегда доверяли, то в молодёжную сборную вызывали регулярно, предпочитая Мартина, игрока Сегунды, более опытному Дани Карвахалю, тогда представлявшему «Байер». В составе «ла рохита» защитник полностью отыграл два «золотых» чемпионата Европы в 2011-м и 2013-м. В Тель-Авиве Монтойя играл против сверстников из сборной России с Щенниковым, Канунниковым и Цаллаговым. Правда, никто из вероятных будущих одноклубников испанца по «Спартаку» тогда в «молодёжке» не выступал. Вызывался Монтойя и в главную сборную Испании ещё при дель Боске, но сыграть за «красную фурию» так и не успел.

Атакует редко, но эффективно

В этом сезоне Монтойя играет за «Валенсию» — команду, которая очень сильно разочаровала болельщиков. Но как бы невзрачно валенсийцы ни играли, за правый фланг тренер всегда был спокоен: пока номинальный защитник Канселу обостряет впереди, за ним подчищает именно Мартин Монтойя.

Этот защитник не очень любит подключаться вперёд, чаще оставаясь сзади и страхуя свою зону или поддерживая атаку вторым темпом из глубины. Лучшие качества Монтойя — единоборства и оборона один-в-один, не так давно он полностью закрыл бывшего одноклубника Неймара, в отличие от не справившегося со своими задачами Гарая, в РФПЛ считавшегося один из лучших центрбеков чемпионата.

Но когда Монтойя всё-таки оказывается в штрафной соперника, он почти всегда либо забивает сам, либо создаёт момент для партнёра. Мощной игрой корпусом и заряженностью на борьбу испанец чем-то напоминает «армейца» Марио Фернандеса, которого по нелепым слухам российских СМИ хотел заполучить Каррера. Судя по всему, игрок именно такого типа нужен тренеру «Спартака» справа. Тем более при необходимости Монтойя может закрыть и левый фланг, пусть и с окончательной потерей эффективности в атаке.

Любитель трюков

В жизни Монтойя скромный и застенчивый, у него даже нет «инстаграма» — парадоксально для футболиста в 2017 году. Но болельщики, не интересующиеся испанским футболом, могли запомнить Мартина по трюку с баскетбольным кольцом — так игрок развлекался на базе «Барселоны».

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