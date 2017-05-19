«Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Рубина»
Игра в рамках 30 тура Чемпионата России по футболу состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Звезда». Начало встречи в 17:00. Главным судьей назначен арбитр региональной категории Олег Соколов из Воронежа.
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Игра между «Амкаром» и «Рубином» станет для Олега Соколова дебютной игрой, которую он проведет в качестве главного арбитра в рамках
Ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва), резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор матча — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург), делегат РФПЛ — Петр Баркалов (Москва).
Добавим, что обладатели абонементов на домашние матчи «Амкара» смогут побывать в раздевалке команды и сделать памятные фото в день официальной игры за считанные часы до выхода команд на поле.
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