Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29795554/
19 мая 2017, 9:44 | Футбол | Новости Перми

«Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Рубина»

Игра в рамках 30 тура Чемпионата России по футболу состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Звезда». Начало встречи в 17:00. Главным судьей назначен арбитр региональной категории Олег Соколов из Воронежа.

Амкар проведет заключительный матч сезона против Рубина - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра между «Амкаром» и «Рубином» станет для Олега Соколова дебютной игрой, которую он проведет в качестве главного арбитра в рамках Премьер-лиги, в текущем сезоне он работал на 10 матчах РФПЛ и Кубка России в качестве резервного судьи. В качестве главного арбитра Соколов обслуживал матч 1\16 кубка России «Мордовия» — «Анжи» — 1:2.

Ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва), резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор матча — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург), делегат РФПЛ — Петр Баркалов (Москва).

Добавим, что обладатели абонементов на домашние матчи «Амкара» смогут побывать в раздевалке команды и сделать памятные фото в день официальной игры за считанные часы до выхода команд на поле.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Аршавин заявил, что, кроме ФК «Кайрат», ему, по сути, негде продолжать карьеру

Аршавин заявил, что, кроме ФК «Кайрат», ему, по сути, негде продолжать карьеру

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что на профессиональном уровне ему негде продолжать карьеру, кроме казахстанского «Кайрата», поэтому в случае непродления контракта, вероятно, завершит карьеру.
Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

В Балатовском лесу нашли мертвого мужчину

В Перми назначен начальник департамента земельных отношений

В Александровске решается вопрос о постановке на учет бесхозной дороги