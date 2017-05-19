ЖФК «Енисей» без борьбы вышел в ¼ финала Кубка России

Женская команда футбольного «Енисея» без борьбы прошла в четвертьфинал Кубка России. В пресс-службе клуба сообщили, что кемеровский «Кузбасс», с кем предполагалась игра 1/8 финала, снялся с турнира.

Четвертьфинальный матч Кубка России состоится 22 июня в Красноярске. Подопечные Алексея Мартынова сыграют с победителем пары «Россиянка» — «Спарта"/"Торпедо».

Напомним, красноярские футболистки уже начали сезон в высшей лиге чемпионата России. В пяти матчах «Енисей» один раз выиграл, сыграл вничью и трижды проиграл. При этом «красно-синие» в первой же игре одержали победу над действующим чемпионом страны — подмосковной «Россиянкой» (2:0). Сейчас красноярская команда идет на 6-м месте в турнирной таблице.

Кубок России по футболу среди женских команд разыгрывается с 1992 года. Больше всего побед в турнире одержала «Энергия» из Воронежа, которая выигрывала титул семь раз. По пять раз трофей брали «Звезда-2005» и «Россиянка».

В 1991 году был проведен единственный розыгрыш Кубка СССР по футболу среди женщин. Обладателем трофея стала красноярская «Сибирячка», в финале по пенальти обыгравшая «Прометей» из Ленинграда.