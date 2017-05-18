Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, игру посетили более пяти тыс. человек, из них 220 болельщиков столичного клуба. На матче работали более 200 сотрудников полиции при поддержке военнослужащих и бойцов Росгвардии, а также порядка 180 представителей частных охранных организаций.

Сотрудники ОВД осуществляли личный досмотр любителей футбола при входе на стадион, категорически пресекая пронос спиртных напитков, файеров и прочих запрещенных предметов.

Уже во время матча был задержан и доставлен в комнату полиции один нарушитель общественного порядка, который был привлечен по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Теперь ему грозит административный штраф до 10 тыс. руб., а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до трех лет.

Напомним, матч «Урал» проиграл: встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 1:2.