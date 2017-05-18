ФК «Уфа» показала лучший результат в истории клуба

Захватывающей получилась игра «Уфы» с «Оренбургом». Последние шесть минут матча, как сказали эксперты, решили все. Вырвав у соседей ничью — 1:1, «горожане» обеспечили себе восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от московского «Локомотива» на два очка и опережая казанский «Рубин» на пять очков.

К слову, это лучший результат «Уфы» за всю историю существования клуба.

Впереди у башкирских футболистов еще одна встреча с екатеринбургским «Уралом». Команды сыграют на стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 21 мая. Вход для всех болельщиков свободный.