Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая

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«В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта страны Павел Анатольевич Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев и министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков», — сказал Мирзоян.

Гуляев также подчеркнул, что руководители российского спорта будут участвовать в мероприятии не только как спикеры. «Наши руководители дали согласие принять участие в мероприятии. Притом не только в качестве спикеров, но и в качестве самих участников», — сказал Гуляев.

День массового футбола пройдет в различных субъектах России 20 мая. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.