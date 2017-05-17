Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также министр спорта России Павел Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил советник президента РФС Александр Мирзоян.
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«В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта страны Павел Анатольевич Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев и министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков», — сказал Мирзоян.
Гуляев также подчеркнул, что руководители российского спорта будут участвовать в мероприятии не только как спикеры. «Наши руководители дали согласие принять участие в мероприятии. Притом не только в качестве спикеров, но и в качестве самих участников», — сказал Гуляев.
День массового футбола пройдет в различных субъектах России 20 мая. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.
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