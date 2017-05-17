AFC начинает расследование утверждений, содержащихся в обвинении Ричарда Лая

В конце апреля Лай, дело которого рассматривается в федеральном суде в Бруклине (США), согласился с двумя пунктами обвинения в преступном заговоре с целью электронного мошенничества, связанном с многочисленными схемами принятия и дачи взяток футбольным чиновникам, и с одним пунктом обвинения в сокрытии счетов в зарубежных банках. После этого ФИФА отстранила Лая на 90 дней.

В частности, Лай признал, что получил взятки на сумму более 850 тысяч долларов в 2009—2014 годах от азиатских футбольных чиновников для продвижения их интересов, а также 100 тысяч в 2011 году от чиновника AFC в обмен на голосование за него и поддержку на предстоящих президентских выборах ФИФА. Сообщалось, что чиновник выплатит более 1,1 миллиона долларов компенсации и штрафов.

Рекомендацию о начале расследования обстоятельств, связанных с судебным делом Лая, написал в AFC глава независимого комитета по этике Мохаммад Али Аль Камали. «Утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении Ричарда Лая, являются, если они доказаны, очень серьезными. AFC, которая устанавливает хорошее управление и добросовестность в центр своей миссии, должна их расследовать», — заявил Камали.

ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая 2015-го несколько высокопоставленных чиновников организации были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в федерации на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег. Скандал привел к уходу Йозефа Блаттера с поста главы ФИФА.