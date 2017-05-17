В состав апелляционного комитета ФИФА вошла представительница России

В состав Апелляционного комитета ФИФА была включена кандидат юридических наук, доцент Лариса Захарова.

«Лариса Ивановна Захарова является специалистом в области международного спортивного права и в настоящий момент занимает должность заместителя заведующего кафедрой международного права по научной работе Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

РФС поздравляет Ларису Захарову и желает успехов на важной должности в юрисдикционном органе ФИФА! — говорится на официальном сайте РФС.