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https://sport.mail.ru/news/football/29771952/
17 мая 2017, 13:22 | Футбол | Чемпионат.com

В состав апелляционного комитета ФИФА вошла представительница России

Состоявшийся на прошлой неделе в Бахрейне конгресс ФИФА впервые утвердил в состав своего юрисдикционного органа представителя России.

В состав Апелляционного комитета ФИФА была включена кандидат юридических наук, доцент Лариса Захарова.

«Лариса Ивановна Захарова является специалистом в области международного спортивного права и в настоящий момент занимает должность заместителя заведующего кафедрой международного права по научной работе Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

РФС поздравляет Ларису Захарову и желает успехов на важной должности в юрисдикционном органе ФИФА! — говорится на официальном сайте РФС.
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