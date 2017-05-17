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17 мая 2017, 13:45 | Футбол | "Российская газета"

Пермское «Счастье не за горами» пострадало от фанатов «Спартака»

Визитная карточка Перми и известный арт-объект «Счастье не за горами» пострадал от фанатов московского ФК «Спартак», которые прибыли в столицу Прикамья на выездной матч с ФК «Амкар».

На матч «Амкар» — «Спартак» московская команда приехала уже чемпионом Российской футбольной Премьер-лиги, оформив этот статус досрочно. Именно поэтому фанатов «красно-белых» прибыло в город особенно много. Часть из них приехала в Пермь накануне и отправилась осматривать местные достопримечательности. Арт-объект «Счастье не за горами» после визита фанатов «Спартака» теперь пестрит стикерами с различными изображениями символики клуба и главных объединений болельщиков.

Как пояснили «РГ» в администрации Перми, в полицию по данному факту уже направлено обращение. Так как арт-объект находится в оперативном управлении городского центра охраны памятников, то и приводить памятник в первоначальный вид придется этому учреждению.
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