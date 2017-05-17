Пермское «Счастье не за горами» пострадало от фанатов «Спартака»
Визитная карточка Перми и известный
арт-объект «Счастье не за горами» пострадал от фанатов московского ФК «Спартак», которые прибыли в столицу Прикамья на выездной матч с ФК «Амкар».
На матч «Амкар» — «Спартак» московская команда приехала уже чемпионом Российской футбольной
Как пояснили «РГ» в администрации Перми, в полицию по данному факту уже направлено обращение. Так как
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