Калининградская «Балтика» получила лицензию на участие в турнире ФНЛ
Калининградская «Балтика» 15 мая получила лицензию на участие в турнире Футбольной Национальной Лиги сезона-2017/2018. Сообщение об этом размещено на сайте футбольного клуба.
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Представители Комиссии РФС по лицензированию клубов выдали необходимые документы генеральному директору ФК «Балтика» Тимуру Лепсая.
Теперь для подтверждения статуса участника ФНЛ нашей команде требуется победить в последнем туре.
Решающую игру сезона калининградская «Балтика» сыграет в Ярославле 20 мая. Местный «Шинник» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, калининградцев устроит только победа.
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