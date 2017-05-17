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17 мая 2017, 10:55 | Футбол | АиФ Калининград

Калининградская «Балтика» получила лицензию на участие в турнире ФНЛ

Калининградская «Балтика» 15 мая получила лицензию на участие в турнире Футбольной Национальной Лиги сезона-2017/2018. Сообщение об этом размещено на сайте футбольного клуба.

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Представители Комиссии РФС по лицензированию клубов выдали необходимые документы генеральному директору ФК «Балтика» Тимуру Лепсая.

Теперь для подтверждения статуса участника ФНЛ нашей команде требуется победить в последнем туре.

Решающую игру сезона калининградская «Балтика» сыграет в Ярославле 20 мая. Местный «Шинник» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, калининградцев устроит только победа.
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