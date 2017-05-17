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https://sport.mail.ru/news/football/29767962/
17 мая 2017, 9:14 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: За выходку в матче с «Зенитом» один матч, а тут — четыре?!

Дисквалификация Романа Павлюченко стала одной из самых обсуждаемых тем дня.

Дисквалификация Романа Павлюченко стала одной из самых обсуждаемых тем дня. Увеличить
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АРИ НЕ ПОЛЕТЕЛ НА МАТЧ С «УРАЛОМ».

Нападающий «Локомотива» Ари не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что в финале Кубка России, состоявшемся 2 недели назад с участием этих же команд, бразилец стал участником драки в конце матча.

Баламошка: Шпалыч правильно сделал, но зачем он до этого говорил что Ари сыграет с Уралом?

Luchezarny: хулиган)))).

Flamenco: Не полетел и правильно, иначе его за хулиганство пришлось бы еще на год дисквалифицировать!

ПАВЛЮЧЕНКО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА 4 МАТЧА КУБКА РОССИИ.

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил об итогах очередного заседания, на котором были рассмотрены оскорбительные высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России оскорбил удаленного бразильца за его действия во время драки в конце матча.

Shpasic: за выходку в матче с Зенитом — один матч, а тут четыре….

Баламошка: А где пожизненный запрет на посещение детских утренников?).

МАССИМО КАРРЕРА: «КРИТИКА РОМАНЦЕВА В МОЙ АДРЕС? ОТВЕТ В ТАБЛИЦЕ».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команда всегда играла в атакующий футбол, информирует ITASportPress. Ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев провел параллель между игрой «Спартака» при Каррере с «катеначчо».

loko 1302: зря Романцев так в начале сезона высказывался.

Shpasic: ну, Каррера-то обыгрывал и ЦСКА, и Зенит, так что не сказать, что очки он набирал только против аутсайдеров. с таким отрывом Каррера имеет право критиковать Романцева).

Вперед Спартак!: Молодец, Массимо, достойно ответил Романцеву!

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Новости Футбола

Футболист «Локомотива» Ари не полетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболист «Локомотива» Ари не полетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари не полетел в Екатеринбург на матч чемпионата России против «Урала» по решению тренерского штаба. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью ФК «Локомотив» Андрей Бодров.
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