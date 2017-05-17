Болельщики: За выходку в матче с «Зенитом» один матч, а тут — четыре?!
Дисквалификация Романа Павлюченко стала одной из самых обсуждаемых тем дня.
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АРИ НЕ ПОЛЕТЕЛ НА МАТЧ С «УРАЛОМ».
Нападающий «Локомотива» Ари не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что в финале Кубка России, состоявшемся 2 недели назад с участием этих же команд, бразилец стал участником драки в конце матча.
Баламошка: Шпалыч правильно сделал, но зачем он до этого говорил что Ари сыграет с Уралом?
Luchezarny: хулиган)))).
Flamenco: Не полетел и правильно, иначе его за хулиганство пришлось бы еще на год дисквалифицировать!
ПАВЛЮЧЕНКО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА 4 МАТЧА КУБКА РОССИИ.
Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил об итогах очередного заседания, на котором были рассмотрены оскорбительные высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).
Shpasic: за выходку в матче с Зенитом — один матч, а тут четыре….
Баламошка: А где пожизненный запрет на посещение детских утренников?).
МАССИМО КАРРЕРА: «КРИТИКА РОМАНЦЕВА В МОЙ АДРЕС? ОТВЕТ В ТАБЛИЦЕ».
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команда всегда играла в атакующий футбол, информирует ITASportPress. Ранее
loko 1302: зря Романцев так в начале сезона высказывался.
Shpasic: ну,
Вперед Спартак!: Молодец, Массимо, достойно ответил Романцеву!
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