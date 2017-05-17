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АРИ НЕ ПОЛЕТЕЛ НА МАТЧ С «УРАЛОМ».

Нападающий «Локомотива» Ари не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что в финале Кубка России, состоявшемся 2 недели назад с участием этих же команд, бразилец стал участником драки в конце матча.

Баламошка: Шпалыч правильно сделал, но зачем он до этого говорил что Ари сыграет с Уралом?

Luchezarny: хулиган)))).

Flamenco: Не полетел и правильно, иначе его за хулиганство пришлось бы еще на год дисквалифицировать!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ари не полетел на матч с "Уралом"<a href="https://t.co/4EOUeQyobd">https://t.co/4EOUeQyobd</a> <a href="https://t.co/4nkquhgi1c">pic.twitter.com/4nkquhgi1c</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/864568018076086272">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПАВЛЮЧЕНКО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА 4 МАТЧА КУБКА РОССИИ.

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил об итогах очередного заседания, на котором были рассмотрены оскорбительные высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России оскорбил удаленного бразильца за его действия во время драки в конце матча.

Shpasic: за выходку в матче с Зенитом — один матч, а тут четыре….

Баламошка: А где пожизненный запрет на посещение детских утренников?).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ПАВЛЮЧЕНКО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА 4 МАТЧА КУБКА РОССИИ (два из них условно)</p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/864493980351856640">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАССИМО КАРРЕРА: «КРИТИКА РОМАНЦЕВА В МОЙ АДРЕС? ОТВЕТ В ТАБЛИЦЕ».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команда всегда играла в атакующий футбол, информирует ITASportPress. Ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев провел параллель между игрой «Спартака» при Каррере с «катеначчо».

loko 1302: зря Романцев так в начале сезона высказывался.

Shpasic: ну, Каррера-то обыгрывал и ЦСКА, и Зенит, так что не сказать, что очки он набирал только против аутсайдеров. с таким отрывом Каррера имеет право критиковать Романцева).

Вперед Спартак!: Молодец, Массимо, достойно ответил Романцеву!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ну вот так - Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский" <a href="https://t.co/s29MnQFCEC">https://t.co/s29MnQFCEC</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/864601954605051909">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>