«Локомотив» не взял Ари на матч с «Уралом» в Екатеринбург

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Уточняется, что бразилец не примет участия в сегодняшнем матче по решению тренерского штаба. Любопытно, что ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин утверждал, что Ари обязательно отправится в Екатеринбург и даже забьет «Уралу» гол.

Напомним, в конце финального матча Кубка России между уральцами и «железнодорожниками» на поле вспыхнула массовая драка с участием игроков обеих команд. Позже футболистов наказали за этот инцидент.

После игры форвард «Урала» Роман Павлюченко не стеснялся в выражениях: он назвал Ари «гов**м» и заявил, что тот «ведет себя как тварь».

«Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит», — обещал Павлюченко.

В свою очередь, президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в предстоящем матче 29-го тура чемпионата между его командой и «Локомотивом» не будет драки подобно той, что случилась в финале Кубка России.