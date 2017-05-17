«Амкару» запретили регистрировать новых игроков
Санкция введена РФС в качестве обеспечительной меры.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза 16 мая 2017 года наложила запрет на регистрацию новых игроков футбольным клубом «Амкар».
На том же заседании палатой рассмотрено требование футболиста — профессионала Игоря Пикущака в отношении пермского футбольного клуба.
Принято решение обязать «Амкар» выплатить футболисту денежную задолженность в рамках трудового договора с учетом процентов. Запрет на регистрацию является обеспечительной мерой до момента погашения долгов перед Пикущаком.
Напомним, Игорь Пикущак — молдавский футболист, перешедший летом 2012 года в пермский «Амкар» из ФК «Терек». Он выступал за
В составе «Амкара» Пикущак провел 49 матчей, за три сезона забил 6 мячей. Один из них в последствии назвали лучшим голом клуба в сезоне 2012/2013 годов.
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