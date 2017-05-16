350 долларов за ругань для Павлюченко. День заседаний в РФС

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КДК:

ПЕРМСКИЙ ЭКСТАЗ РАЗБЕРУТ ПОЗЖЕ

Ожидалось, что КДК рассмотрит события, произошедшие после матча «Амкар» — «Спартак». Напомним, после финального свистка поклонники гостей сломали ограждения и массово выбежали на поле. Однако глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что инцидент будут разбирать 24 мая.

— Мы уведомили клубы о заседании, но не увидели руководителей служб безопасности, они не приехали, — сказал Григорьянц. — «Спартак» направил юриста, а «Амкар» написал письмо с просьбой перенести рассмотрение дела на 24 мая. Хотели также видеть видеозапись с системы видеонаблюдения стадиона. Поэтому в связи с отсутствием всех запрашиваемых документов, отсутствием людей, дело не рассматривалось и перенесено.

Другие решения:

— за использование болельщиками пиротехники в матче против «Крыльев» «Зенит» оштрафован на 70 тысяч рублей;.

— за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче ЦСКА — «Арсенал» армейский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, а тульский — на 60 тысяч.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ:

АРМАВИРЦА АМНИСТИРОВАЛИ. ПОЧТИ

Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации нападающего «Армавира» Андрея Мязина. Изначально футболист был отстранен от футбола на шесть месяцев, а теперь наказание составляет шесть матчей, причем треть срока он уже «отмотал». Мязин наказан за инцидент, произошедший во время матча второй лиги против «Ротора» (2:1). Игрок получил желтую карточку, после чего нанес удар судье и был удален. Но весь фокус в том, что первым удар нанес арбитр.

— Полностью удовлетворены решением апелляционного комитета, — сказал президент «Армавира» Валентин Климко. — Футболисту отменили полугодовой срок и уменьшили денежный штраф с 30 до 20 тысяч рублей. При этом мы планируем подать документы на приостановление шестиматчевой дисквалификации.

— Сообщили ли вам решение по судье? Он наказан?

— Нет, это тайна за семью печатями.

ПАЛАТА:

«АМКАРУ» ЗАПРЕТИЛИ ЗАЯВЛЯТЬ НОВИЧКОВ

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила требование бывшего полузащитника «Амкара» Игоря Пикущака выплатить задолженность по зарплате. На пермский клуб наложен запрет на регистрацию новичков до погашения долгов, включая проценты за несвоевременную выплату. 34-летний хавбек сборной Молдавии выступал за пермяков с 2012 по 2015 год.

ПО ЭТИКЕ:

ПАВЛЮЧЕНКО ДАЛИ 2+2 МАТЧА,

МЕЛКАДЗЕ ПОГРОЗИЛИ ПАЛЬЧИКОМ

Комитет по этике рассмотрел оскорбительные высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России призвал выдворить бразильца из страны за его действия во время драки в конце матча.

— Принято решение применить к Роману Павлюченко санкции в виде дисквалификации на 4 матча Кубка России (2 из них условно) и штрафа 20 тысяч рублей, — сообщил глава комитете Семен Андреев. — Руководство «Урала» должно провести с игроком беседу, президенту клуба Григорию Иванову необходимо обсудить вопрос на общем собрании и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Также комитет рассмотрел поведение форварда молодежной сборной России и «Спартака» Георгия Мелкадзе. После матча первого дивизиона за «Спартак-2» против «Тосно» он назвал арбитров клоунами. Футболист лично посетил заседание.

— Учитывая, что клуб принял меры, а игрок принес извинения, игроку сделано замечание, хотя ему грозил штраф, — проинформировал Андреев. — Впрочем, мы понимаем, что суммы, предусмотренные регламентом, не столь значительные, как могли бы быть. К сожалению, строгих мер по таким случаям мы применять не можем.

Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ из Дома футбола.