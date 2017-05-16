РФС подготовил проект повестки дня на заседании исполкома 22 мая
Российский футбольный союз (РФС) подготовил проект повестки дня на заседании исполкома, которое состоится в Москве 22 мая.
«В понедельник, 22 мая, в Доме футбола пройдет очередное заседание Исполкома РФС. Начало — в 16:00.
Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
1. Об утверждении итогов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона 2016/2017 гг.
2. О ходе подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017.
3. Об утверждении регламентов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона 2017/2018 гг.:
— Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ;.
— Кубок России по футболу;.
— Cоревнования по мини-футболу;.
— Первенство России по футболу среди женских команд первого дивизиона на 2017 г.
4. О календарном плане подготовки и выступлений сборных команд России в 2017—2018 гг.
5. Утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона 2016/2017.
6. О составе Бюро Исполкома и
7. О составах отдельных комитетов РФС.
8. О внеочередной Конференции РФС.
9. О приостановлении членства в РФС Общественной организации «Калужская областная федерация футбола».
10. Об утверждении отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 г., годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.
11. О программе РФС по финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям на 2017 год.
12. Об утверждении целей и задач для подписания Контракта с ФИФА «Контракт согласованных целей».
После окончания заседания пройдет пресс-конференция, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
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