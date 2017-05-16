РФС подготовил проект повестки дня на заседании исполкома 22 мая

«В понедельник, 22 мая, в Доме футбола пройдет очередное заседание Исполкома РФС. Начало — в 16:00.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

1. Об утверждении итогов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона 2016/2017 гг.

2. О ходе подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017.

3. Об утверждении регламентов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона 2017/2018 гг.:

— Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ;.

— Кубок России по футболу;.

— Cоревнования по мини-футболу;.

— Первенство России по футболу среди женских команд первого дивизиона на 2017 г.

4. О календарном плане подготовки и выступлений сборных команд России в 2017—2018 гг.

5. Утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона 2016/2017.

6. О составе Бюро Исполкома и вице-президентах РФС.

7. О составах отдельных комитетов РФС.

8. О внеочередной Конференции РФС.

9. О приостановлении членства в РФС Общественной организации «Калужская областная федерация футбола».

10. Об утверждении отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 г., годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.

11. О программе РФС по финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям на 2017 год.

12. Об утверждении целей и задач для подписания Контракта с ФИФА «Контракт согласованных целей».

После окончания заседания пройдет пресс-конференция, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.