Исполком РФС 22 мая подведет итоги сезона и обсудит подготовку к Кубку конфедераций
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 22 мая подведет итоги сезона-2016/17 и обсудит подготовку к Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет летом в России. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Также на заседании исполкома РФС будут утверждены регламенты первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Кубка России, первенства России среди женских команд первого дивизиона и соревнований по
Кроме того, члены исполкома обсудят календарный план подготовки и выступлений сборных России в 2017—2018 годах, утверждение ежегодной премии РФС, вопросы о составе бюро исполкома и
Также на сайте РФС сообщается, что внеочередная конференция РФС в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter