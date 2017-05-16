Исполком РФС 22 мая подведет итоги сезона и обсудит подготовку к Кубку конфедераций

Также на заседании исполкома РФС будут утверждены регламенты первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Кубка России, первенства России среди женских команд первого дивизиона и соревнований по мини-футболу следующего сезона.

Кроме того, члены исполкома обсудят календарный план подготовки и выступлений сборных России в 2017—2018 годах, утверждение ежегодной премии РФС, вопросы о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС, о составах отдельных комитетов РФС, о приостановлении членства в РФС Калужской областной федерации футбола, об утверждении отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 год, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год, о программе РФС по финансовой помощи региональным федерациям и их объединениям на 2017 год, об утверждении целей и задач для подписания с ФИФА «Контракта согласованных целей».