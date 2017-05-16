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https://sport.mail.ru/news/football/29761052/
16 мая 2017, 16:15 | Футбол | Р-Спорт

Внеочередная конференция РФС в Санкт-Петербурге перенесена с 16 на 18 июня

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) в Санкт-Петербурге перенесена с 16 на 18 июня, сообщается на официальном сайте РФС.

Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

В повестку дня конференции включены процедурные вопросы, вопросы изменения устава РФС, довыборов в исполком РФС, подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.
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