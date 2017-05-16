Внеочередная конференция РФС в Санкт-Петербурге перенесена с 16 на 18 июня
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) в Санкт-Петербурге перенесена с 16 на 18 июня, сообщается на официальном сайте РФС.
Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.
В повестку дня конференции включены процедурные вопросы, вопросы изменения устава РФС, довыборов в исполком РФС, подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.
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