Рохус Шох может возглавить МОА «Черноземье»

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В одной из ключевых организаций системы Российского футбольного союза (РФС) — Межрегиональной общественной ассоциации (МОА) «Черноземье» до конца 2017 года могут произойти изменения в руководстве. Как сообщил «Известиям» источник в РФС, ее президентом может стать глава Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох, избранный 8 апреля в исполком РФС.

— Кандидатуру Шоха лоббирует действующий руководитель МОА «Черноземье» Рудольф Ходеев, — сообщил источник. — Сейчас среди региональных федераций существует определенный раскол — часть из них поддерживает Рудольфа Ходеева и любого из его потенциальных преемников, а часть — первого вице-президента «Черноземья» Александра Каруненко, с которым у Рудольфа Александровича имеются разногласия.

В МОА «Черноземье» входит 12 областных футбольных федераций — Воронежская, Волгоградская, Тамбовская, Рязанская, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Калужская и Смоленская. Главный офис МОА находится в Воронеже, представителями которого являются Ходеев и Каруненко. Сам 78-летний Рудольф Ходеев подтвердил «Известиям», что обсуждал с рядом федераций вариант прихода на его место Рохуса Шоха, и выразил поддержку бывшему вице-президенту волгоградского «Ротора».

— Я рекомендовал Шоха в исполком РФС — полагаю, что город, который будет проводить чемпионат мира, должен иметь председателя федерации, имеющего высокий статус, — сказал Ходеев. — Таким статусом является членство в исполкоме РФС. Таким статусом в случае избрания станет пост президента МРО «Черноземье». Здесь могут быть дискуссии. Я обсуждал кандидатуру Шоха с рядом федераций. Они отмечали, что человеку надо будет переезжать из Волгограда в Воронеж, где располагается главный офис МРО. Кроме того, совсем недавно он жил в Волгограде, работал в Екатеринбурге, а сейчас живет в Москве. И как же еще Воронеж? Много вопросов.

Рудольф Ходеев подтвердил также, что у него есть разногласия с Александром Каруненко, который в августе 2016 года большинством голосов региональных федераций «Черноземья» был избран кандидатом в члены исполкома РФС, но не был зарегистрирован избиркомом. В итоге единственным претендентом на оставленное Рудольфом Ходеевым место в главном законодательном органе российского футбола оказался Рохус Шох. Однако 24 сентября 2016 года конференция РФС подавляющим большинством голосов проголосовала против него. Избраться в исполком ему удалось лишь со второй попытки в апреле 2017 года.

В январе Рудольф Ходеев едва не был отправлен в отставку. Ряд федераций созвали внеочередную конференцию «Черноземья», где поставили вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего президента. Для утверждения этой инициативы не хватило одного голоса — за отставку Рудольфа Ходеева проголосовали семь делегатов из 12 при одном воздержавшемся и четырех «против». Согласно уставу МОА, для досрочного прекращения полномочий руководителя необходимо две трети голосов.

Отрицательно к возможным перестановкам в «Черноземье» относится президент Федерации футбола Липецкой области Владимир Миткеев, в сентябре своим выступлением перед конференцией РФС повлиявший на решение не избирать Рохуса Шоха в исполком (против него проголосовало 68% делегатов).

— Большинство федераций «Черноземья» уже прошлым летом дали оценку кандидатуре Шоха, не проголосовав за него, — напомнил «Известиям» Владимир Миткеев. — Затем Рохус все-таки выдвинул свою кандидатуру вне общих списков, но подавляющее большинство делегатов конференции РФС не поддержали его. Сейчас под колоссальным давлением со стороны ряда его лоббистов он все-таки прошел в исполком. Но возглавить «Черноземье» — это не просто получить должность. Это еще подразумевает каждодневную работу с регионами. Сложно представить, как он будет находить общий язык с людьми, уже сказавшими ему жесткое «нет». Особенно если его лоббирует в преемники Ходеев, которого самого поддержали только четыре федерации, включая возглавляемую Шохом Волгоградскую.

Рохус Шох является одним из старожилов среди футбольных функционеров постсоветского периода. С 1990 по 2004 год он был директором «Ротора», приложив руку к главным успехам волгоградцев того периода (серебряные медали чемпионатов России 1993 и 1997 годов и бронза 1996 года), но при нем же клуб лишился своего профессионального статуса из-за многочисленных задолженностей. После этого 55-летний Рохус Шох год проработал техническим директором ЦСКА, а в 2005 году стал генеральным директором «Ростова», откуда был уволен летом 2007 года, когда клуб безнадежно застрял на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ (через полгода вылетел в первый дивизион).

В 2009—2010 годах был спортивным директором возрожденного во втором дивизионе «Ротора», но в конце 2010 года перешел на аналогичную должность в выступавший в первом дивизионе екатеринбургский «Урал». Полтора года спустя вернулся в «Ротор» на пост вице-президента. Тогда же возглавил Федерацию футбола Волгоградской области. К тому моменту клуб вышел в ФНЛ. В середине сезона-2014/15 покинул волгоградский клуб, оказавшийся в тот момент в предбанкротном состоянии. К концу сезона руководство Волгоградской области приняло решение о ликвидации «Ротора», а на сайте местной Счетной палаты вышел отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности клуба за 2012−2014 года, где были отмечены многочисленные нарушения.

В конце 2015 года Рохус Шох снова стал спортивным директором «Урала». В феврале 2017 года он покинул екатеринбургский клуб.