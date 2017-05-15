Власти Петербурга ответили Миллеру на критику газона «Зенит Арены»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курирует стройку «Санкт-Петербург Арены», ответил на слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что поле на стадионе оставляет желать лучшего и что там «бутсы утопают в газоне».
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В своем комментарии в Facebook под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне».
О том, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» неудовлетворительное, Миллер заявлял в воскресенье, 14 мая. Он отмечал, что на газоне «можно получить травму», а «мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории». В свою очередь главный тренер «Зенита» Мирча Луческу утверждал, что поле нового стадиона даже непригодно для тренировок.
Однако эксперты ФИФА, которые проводили проверку
В понедельник, 15 мая, «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что газон попробуют спасти, прошив его синтетическими нитями на небольшом участке, и посмотрят на эффект данной технологии. Прошивка газона поможет стабилизировать грунт и снизит износ поля во время футбольного матча, поясняет издание.
В том случае если данная мера будет эффективной, газон будут проращивать до начала Кубка конфедераций. Если же нет, то будет обговорен вопрос о закупке рулонного газона. Как отмечала «Фонтанка», за состоянием газона будут следить несколько дней, а потом будет принято решение после визита экспертов ФИФА.
Эксперты рассказали РБК, что восстановление газона и приведение его в норму может стоить до 26 млн руб. Стоимость самого стадиона, по оценкам властей, — 43 млрд руб.
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