Власти Петербурга ответили Миллеру на критику газона «Зенит Арены»

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В своем комментарии в Facebook под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне».

О том, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» неудовлетворительное, Миллер заявлял в воскресенье, 14 мая. Он отмечал, что на газоне «можно получить травму», а «мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории». В свою очередь главный тренер «Зенита» Мирча Луческу утверждал, что поле нового стадиона даже непригодно для тренировок.



Однако эксперты ФИФА, которые проводили проверку Санкт-Петербурга к готовности провести Кубок конфедерации, который пройдет с 17 июня по 2 июля, заявили, что арена пригодна для проведения матчей. Как сообщал РБК, во время проведения 7 мая матча между «Зенитом» и «Тереком» футболисты во время игры вырывали большие куски дерна из футбольного поля. Во время перерыва на газоне были заметны кочки и ямы, которые меняли траекторию полета мяча.

В понедельник, 15 мая, «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что газон попробуют спасти, прошив его синтетическими нитями на небольшом участке, и посмотрят на эффект данной технологии. Прошивка газона поможет стабилизировать грунт и снизит износ поля во время футбольного матча, поясняет издание.



В том случае если данная мера будет эффективной, газон будут проращивать до начала Кубка конфедераций. Если же нет, то будет обговорен вопрос о закупке рулонного газона. Как отмечала «Фонтанка», за состоянием газона будут следить несколько дней, а потом будет принято решение после визита экспертов ФИФА.

Эксперты рассказали РБК, что восстановление газона и приведение его в норму может стоить до 26 млн руб. Стоимость самого стадиона, по оценкам властей, — 43 млрд руб.