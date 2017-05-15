Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29749766/
15 мая 2017, 19:09 | Футбол | РБК-Спорт

Власти Петербурга ответили Миллеру на критику газона «Зенит Арены»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курирует стройку «Санкт-Петербург Арены», ответил на слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что поле на стадионе оставляет желать лучшего и что там «бутсы утопают в газоне».

<nobr>Вице-губернатор</nobr> Санкт-Петербурга Игорь <span class=error>Албин</span> который курирует стройку Санкт-Петербург Арены ответил на слова председателя правления <span class=error>Газпрома</span> Алексея <span class=error>Миллера</span> о том что поле на стадионе оставляет желать лучшего и что там бутсы утопают в газоне Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В своем комментарии в Facebook под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне».

О том, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» неудовлетворительное, Миллер заявлял в воскресенье, 14 мая. Он отмечал, что на газоне «можно получить травму», а «мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории». В свою очередь главный тренер «Зенита» Мирча Луческу утверждал, что поле нового стадиона даже непригодно для тренировок.

Однако эксперты ФИФА, которые проводили проверку Санкт-Петербурга к готовности провести Кубок конфедерации, который пройдет с 17 июня по 2 июля, заявили, что арена пригодна для проведения матчей. Как сообщал РБК, во время проведения 7 мая матча между «Зенитом» и «Тереком» футболисты во время игры вырывали большие куски дерна из футбольного поля. Во время перерыва на газоне были заметны кочки и ямы, которые меняли траекторию полета мяча.

В понедельник, 15 мая, «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что газон попробуют спасти, прошив его синтетическими нитями на небольшом участке, и посмотрят на эффект данной технологии. Прошивка газона поможет стабилизировать грунт и снизит износ поля во время футбольного матча, поясняет издание.

В том случае если данная мера будет эффективной, газон будут проращивать до начала Кубка конфедераций. Если же нет, то будет обговорен вопрос о закупке рулонного газона. Как отмечала «Фонтанка», за состоянием газона будут следить несколько дней, а потом будет принято решение после визита экспертов ФИФА.

Эксперты рассказали РБК, что восстановление газона и приведение его в норму может стоить до 26 млн руб. Стоимость самого стадиона, по оценкам властей, — 43 млрд руб.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

«Спартак» и «Зенит» получили лицензии на выступление в турнирах под эгидой РФС и УЕФА

«Спартак» и «Зенит» получили лицензии на выступление в турнирах под эгидой РФС и УЕФА

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Краснодар» прошли процедуру лицензирования и получили право выступления в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте РФС.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Станислав Черчесов назвал состав сборной России на Кубок конфедераций

Двукратный чемпион мира борец Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру

Мутко рассмешил Медведева обещанием «порвать всех» в футболе