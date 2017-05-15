«Спартак» и «Зенит» получили лицензии на выступление в турнирах под эгидой РФС и УЕФА

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Таким образом, «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» смогут выступать в чемпионате и Кубке России, а также представлять страну в еврокубках. Ранее еврокубковые лицензии получили московские ЦСКА и «Локомотив», «Ростов» и казанский «Рубин». Также процедуру лицензирования РФС ранее прошли столичное «Динамо», грозненский «Терек», махачкалинский «Анжи» и пермский «Амкар».

«Спартак», досрочно ставший чемпионом страны, будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» обеспечил себе минимум бронзовые медали и борется с ЦСКА за право выступить в квалификации ЛЧ, а «Краснодар» идет на четвертом месте и продолжает борьбу за попадание в квалификацию Лиги Европы.

Как сообщается, кроме вышеуказанных клубов лицензию РФС получили «Уфа», «Арсенал» (Тула), «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Енисей» (Красноярск), «Шинник» (Ярославль), «Балтика» (Калининград), «Сокол» (Саратов), «Зенит-2», «Спартак-2», «Сибирь» (Новосибирск), «Волгарь» (Астрахань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Химки», «Тамбов», «Тюмень», «Спартак-Нальчик», «Мордовия» (Саранск), «Армавир».