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15 мая 2017, 13:28 | Футбол | АиФ Екатеринбург

Игроки «Урала» и «Локомотива» помирились перед встречей в Екатеринбурге

Матч между «шмелями» и железнодорожниками пройдет в среду.

Футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также их оппонент Ари из «Локомотива» помирились на заседании КДК, по результатам которого все они были дисквалифицированы на шесть матчей, сообщает 15 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Как заявил «Спорт-Экспрессу» главный тренер «Урала» Александр Тарханов, в ближайшую среду, когда «Урал» сыграет с «Локомотивом», на поле не должно возникнуть конфликтов.

«КДК во всем разобрался. Игроки встречались на заседании в Москве, помирились, пожали друг другу руки. Все будет нормально. Все думают об игре», — сказал Тарханов.

Финал Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом» ознаменовался грандиозной дракой стенка на стенку. Игрок «Урала» Артем Фидлер сцепился с игроками «Локомотива». В потасовке приняли участие практически все игроки команд. На поле выбежали даже президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер железнодорожников Юрий Семин. В итоге судья выписал красные карточки Фидлеру, Эдгару Манучаряну из «Урала», а также двум игрокам «Локомотива» — Ари и Джефферсону Фарфану.
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