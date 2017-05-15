В свердловском Минспорте уверены, что матч «Урал» — «Локомотив» пройдет без происшествий
Финальный матч Кубка России между этими командами, который прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, был омрачен дракой между игроками в концовке встречи.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уверен, что предстоящий матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив» пройдет в спокойной обстановке. Об это он сказал ТАСС.
Финальный матч Кубка России между этими командами, который прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, был омрачен дракой между игроками в концовке встречи. В итоге
«Не надо накалять обстановку и возбуждаться. В финале Кубка России по футболу были определенные эмоции у игроков, которые они не смогли сдержать. Я знаю, что болельщики ФК “Урал” умные и выдержанные. Поэтому уверен, что все будет хорошо, так как для нас важно получить удовольствие от игры, а не от определенных инсинуаций», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Рапопорт.
Ранее полиция Екатеринбурга начала проверку по сообщениям об избиении болельщика «Локомотива» после матча с «Уралом». По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики «Урала» стали расходиться из
«Мы все болельщики ФК «Урал», но есть сообщества, различные группировки, масса неоднородная, — отметил президент «Союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин. — Самая активная и наиболее старая группировка — фанатская. Конкретно у нас никаких проблем нет, мы стараемся со всеми поддерживать дружелюбные отношения. Например, перед финалом в Сочи наши ребята встречались с болельщиками «Локомотива», общались, знакомились».
Он надеется на то, что болельщики «Локомотива» приедут в Екатеринбург. «Сейчас определимся со временем, у всех работа, учеба, выбрать дополнительный день было бы сложно. Мы все регулярно общаемся в интернете, не только с болельщиками “Локомотива”, но и с болельщиками других клубов. Принадлежность к клубу не принципиальна, если человек затеял драку — он хулиган, в первую очередь», — добавил Перетягин.
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