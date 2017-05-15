ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уверен, что предстоящий матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив» пройдет в спокойной обстановке. Об это он сказал ТАСС.

Финальный матч Кубка России между этими командами, который прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, был омрачен дракой между игроками в концовке встречи. В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал нападающего «Локомотива» Ари, полузащитника «Урала» Артема Фидлера и форварда екатеринбургской команды Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями. В среду «Урал» примет «Локомотив» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Не надо накалять обстановку и возбуждаться. В финале Кубка России по футболу были определенные эмоции у игроков, которые они не смогли сдержать. Я знаю, что болельщики ФК “Урал” умные и выдержанные. Поэтому уверен, что все будет хорошо, так как для нас важно получить удовольствие от игры, а не от определенных инсинуаций», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Рапопорт.

Ранее полиция Екатеринбурга начала проверку по сообщениям об избиении болельщика «Локомотива» после матча с «Уралом». По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики «Урала» стали расходиться из фан-зоны, организованной в Екатеринбурге.

«Мы все болельщики ФК «Урал», но есть сообщества, различные группировки, масса неоднородная, — отметил президент «Союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин. — Самая активная и наиболее старая группировка — фанатская. Конкретно у нас никаких проблем нет, мы стараемся со всеми поддерживать дружелюбные отношения. Например, перед финалом в Сочи наши ребята встречались с болельщиками «Локомотива», общались, знакомились».

Он надеется на то, что болельщики «Локомотива» приедут в Екатеринбург. «Сейчас определимся со временем, у всех работа, учеба, выбрать дополнительный день было бы сложно. Мы все регулярно общаемся в интернете, не только с болельщиками “Локомотива”, но и с болельщиками других клубов. Принадлежность к клубу не принципиальна, если человек затеял драку — он хулиган, в первую очередь», — добавил Перетягин.