«Амкар» может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей

Матч между «Амкаром» и «Спартаком» прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.



«Болельщики “Спартака” использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. Также на основании рапорта делегата рассмотрим массовое выбегание болельщиков “Спартака” на поле. Мы направили уведомления в клубы», — сказал Григорьянц.



«По матчу ЦСКА — “Арсенал” рассмотрим использование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов. В игре “Крылья Советов” — “Зенит”: использование пиротехники болельщиками гостей», — добавил глава комитета.



В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, за прорыв болельщиков на поле «Амкар» может быть оштрафован на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по статье «Необеспечение общественного порядка и безопасности». «Спартак» за возникновение беспорядков на стадионе после матча может быть наказан штрафом на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.



Заседание КДК РФС пройдет во вторник в Доме футбола в Москве (ТАСС).