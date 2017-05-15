Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц рассказал о финансовой нестабильности

В ФК «Ростов» нет финансовой стабильности и программной работы. Об этом в ходе послематчевой конференции по итогам встречи с «Рубином» рассказал главный тренер донской команды Иван Данильянц.

По его словам, дальнейшая работа тренерского штаба Курбана Бердыева в клубе желто-синих зависит от разрешения финансовой ситуации.

«Я думаю, вопрос, останется ли тренерский штаб работать в “Ростове”, зависит от того, как сложатся финансовые и инфраструктурные составляющие», — отметил он. Иван Данильянц также назвал Курбана Бердыева максималистом, работающим серьёзно и на перспективу. Его контракт с ФК «Ростов» истекает после завершения текущего сезона чемпионата России. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что специалистом интересуется московский «Локомотив», однако сам Курбан Бердыев сказал, что не ведёт переговоров с другими клубами, а сконцентрирован на текущей работе.

Курбан Бердыев работает в ФК «Ростов» с 2014 г. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России, а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее первый заместитель губернатора Игорь Гуськов сообщал, что в ФК «Ростов» завершена процедура реструктуризации менеджмента. Это позволило сократить расходы на 30 млн руб.