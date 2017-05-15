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15 мая 2017, 11:46 | Футбол | Клопс.ru

Главный тренер «Балтики» не уверен, что останется с командой в новом сезоне

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко не уверен, что останется в калининградском клубе после окончания сезона. Об этом специалист сообщил корреспонденту Клопс.Ru на пресс-конференции после матча «Балтика» — «Сокол».

Игорь <span class=error>Черевченко</span> объяснил что примет решение после окончания этого сезона. Увеличить
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«Я приму решение после окончания сезона. Пока не знаю, не думал об этом. Лично для меня сезон получился тяжёлым как в психологическом, так и в моральном плане», — отметил тренер.

В воскресном матче «Балтика» на своём поле переиграла саратовский «Сокол» — 1:0 и впервые в этом году покинула зону вылета ФНЛ, поднявшись на 15-е место. Правда, спустя два часа, после победы конкурента калининградская команда опустилась на одну позицию вниз, но в случае победы над «Шинником» в последнем туре в Ярославле «Балтика» гарантированно сохраняет прописку в ФНЛ по спортивному принципу.
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