Главный тренер «Балтики» не уверен, что останется с командой в новом сезоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я приму решение после окончания сезона. Пока не знаю, не думал об этом. Лично для меня сезон получился тяжёлым как в психологическом, так и в моральном плане», — отметил тренер.

В воскресном матче «Балтика» на своём поле переиграла саратовский «Сокол» — 1:0 и впервые в этом году покинула зону вылета ФНЛ, поднявшись на 15-е место. Правда, спустя два часа, после победы конкурента калининградская команда опустилась на одну позицию вниз, но в случае победы над «Шинником» в последнем туре в Ярославле «Балтика» гарантированно сохраняет прописку в ФНЛ по спортивному принципу.