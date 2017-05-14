«Ротор-Волгоград» одержал победу в матче с «Ангуштом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хозяева поля забили в ворота соперника три безответных мяча. Причем все три в первом тайме.

Первый гол в игре был забит на 15 минуте с пенальти Алексеем Ждановым. А две минуты спустя, действуя по принципу «куй железо пока горячо», отличился Сергей Сечин. На 35 минуте в ворота «Ангушта» забил Илья Ионов. Да и вообще, первый тайм прошел при подавляющем преимуществе волгоградской команды. За 45 минут гостям удалось создать лишь пару моментов, которые можно было бы назвать «острыми».

Вероятно, в перерыве в раздевалке ингушской команды состоялся очень непростой разговор игроков с тренерским штабом, поскольку во втором тайме гости делали все возможное, чтобы забить гол престижа, и не пропустить вновь. Первое им так и не удалось, а вот второе вполне. Матч так и завершился со счетом 3:0.

По состоявшейся игре видно было, что настрой у «Ротора» серьезный, ведь в борьбе за единственную путевку в ФНЛ настал решающий момент. Любая потеря очков в следующих турах может означать невыход команды — соперники «Афипс» и «Армавир» подобрались к нему вплотную. И хотя волгоградцы все еще занимают первую строчку в турнирной таблице, количество очков у «Ротора» и «Афипса» одинаковое — 55. На счету краснодарской команды, как и у «Ротора», по итогам 26 игр 17 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Равное и число пропущенных мячей — 21. Преимущество у «Ротора» — голы в воротах соперников: волгоградцы смогли забить 54 мяча, афипские футболисты — 39.

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся 23 октября 2016 года, «Ротор-Волгоград» в гостях вырвал победу у «Ангушта» благодаря единственному голу Алексея Жданова.