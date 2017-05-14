«Ротор-Волгоград» одержал победу в матче с «Ангуштом»
В Волгограде на стадионе «Олимпия» в рамках 27 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Юг» состоялся матч между «Ротором» и «Ангуштом» из Назрани.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева поля забили в ворота соперника три безответных мяча. Причем все три в первом тайме.
Первый гол в игре был забит на 15 минуте с пенальти Алексеем Ждановым. А две минуты спустя, действуя по принципу «куй железо пока горячо», отличился Сергей Сечин. На 35 минуте в ворота «Ангушта» забил Илья Ионов. Да и вообще, первый тайм прошел при подавляющем преимуществе волгоградской команды. За 45 минут гостям удалось создать лишь пару моментов, которые можно было бы назвать «острыми».
Вероятно, в перерыве в раздевалке ингушской команды состоялся очень непростой разговор игроков с тренерским штабом, поскольку во втором тайме гости делали все возможное, чтобы забить гол престижа, и не пропустить вновь. Первое им так и не удалось, а вот второе вполне. Матч так и завершился со счетом 3:0.
По состоявшейся игре видно было, что настрой у «Ротора» серьезный, ведь в борьбе за единственную путевку в ФНЛ настал решающий момент. Любая потеря очков в следующих турах может означать невыход команды — соперники «Афипс» и «Армавир» подобрались к нему вплотную. И хотя волгоградцы все еще занимают первую строчку в турнирной таблице, количество очков у «Ротора» и «Афипса» одинаковое — 55. На счету краснодарской команды, как и у «Ротора», по итогам 26 игр 17 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Равное и число пропущенных мячей — 21. Преимущество у «Ротора» — голы в воротах соперников: волгоградцы смогли забить 54 мяча, афипские футболисты — 39.
Напомним, что в матче первого круга, который состоялся 23 октября 2016 года, «Ротор-Волгоград» в гостях вырвал победу у «Ангушта» благодаря единственному голу Алексея Жданова.
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